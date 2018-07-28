Ermenistan'da KGAÖ Genel Sekreteri'ne dava

Ermenistan'ın özel soruşturma servisi, 1 Mart 2008'deki protesto eylemlerinin dağıtılmasıyla ilgili olarak Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) Genel Sekreteri Yuriy Haçaturov aleyhine anayasal düzeni devirme suçlamasıyla dava açtı.

© AA / Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan tutuklandı

Ermenistan'ın özel soruşturma servisi resmi sitesinde "Mahkemeye, önleyici tedbir olarak tutuklanması için bir dilekçe sunulmuştur" denildi.

2008 yılında Ermenistan ordusunda görev yapan Khachaturov, tanık olarak sorgulandı. Khachaturov üzerine atılı suçlamaları reddetti. Avukatı, suçun niteliği ve gerekçesinin netleştirilmediğini belirtti.

Eski savunma bakanı Mikael Harutyunyan hakkında da aynı suçlamayla yakalama kararı çıkarıldı.

Erivan'daki mahkeme ayrıca, eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın tutuklanması dilekçesini de değerlendirmeye aldı.

2008'DE ERMENİSTAN

Şubat 2008'de Serj Sarkisyan Ermenistan'da yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandı. Ermenistan muhalefeti, cumhurbaşkanı adayları ve ülkenin ilk cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan öncülüğünde Erivan'ın merkezinde, seçimlerin resmi sonuçlarınını protesto eden mitingler düzenledi.

1-2 Mart'ta çıkan olaylarda göstericiler polisle çatıştı. Yaşanan olaylar sonucunda on kişi öldü, yaklaşık 200 kişi de yaralandı.

Ermenistan'ın şimdiki Başbakanı Nikol Paşinyan, Ter-Petrosyan'ın seçim kampanya merkezide görevliydi ve düzenlenen mitinglerin aktif katılımcılardan biriydi. 2009 yılının yazında, hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra yetkililere teslim oldu.

Ocak 2010'da, mahkeme Paşinyan'ı kitle ayaklanmalarını örgütlemek suçlamasıyla yedi yıl hapis cezasına çarptırdı. Mayıs 2011'de af üzerine serbest bırakıldı.