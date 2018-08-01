Rus Dışişleri: Lavrov ve Pompeo bu hafta görüşebilir

Rus Dışişleri, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun bu hafta Singapur’da gerçekleşecek Güney Doğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) zirvesinde bir araya gelebileceğini duyurdu.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Lavrov’un Singapur’daki ASEAN zirvesinde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve başka ülkelerden mevkidaşlarıyla görüşme gerçekleştirilmesi olasılığı üzerinde çalışıldığı belirtildi.

Açıklamaya göre, Lavrov zirve kapsamında Avustralya, Kamboçya, Laos, Çin, Güney Kore, Singapur dışişleri bakanları ile bir araya gelebilir.

Rusya Dışileri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Güney Afrika’daki BRICS zirvesinde Lavrov ile Pompeo arasındaki olası görüşme gerçekleştirilmesi için çalışıldığını belirtmişti.

ABD Dışişleri’ne göre, Pompeo 3-4 Ağustos tarihlerinde Singapur’da bulunacak. Rus Dışişleri de ASEAN çerçevesindeki bakan görüşmelerinin 2-4 Ağustos tarihlerinde gerçekleşeceğini belirtmiş ancak Lavrov’un hangi tarihlerde Singapur’da olacağını bildirmemişti.