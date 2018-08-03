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    ABD'nin İngiltere'deki yeni büyükelçiliği

    'Rus kadın ajan, 10 yıl ABD Büyükelçiliği'nde çalıştı' iddiası

    © REUTERS / Stefan Rousseau
    Dünya
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    İngiliz basını, ajan olduğundan şüphelenilen Rusya vatandaşı bir kadının, 10 sene çalıştığı ABD Büyükelçiliği'nden gizlice işten çıkarıldığını yazdı. ABD gizli servisinin istihdam ettiği kadın çalışanın, gizli kalması gereken bazı bilgilere ulaşmış olabileceği de belirtildi.

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    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
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    İngiliz Guardian gazetesi, ismini vermediği fakat Rusya vatandaşı bir kadın olduğunu belirttiği ABD Büyükelçiliği görevlisinin, ABD gizli servisi tarafından işe alınıp Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan rutin bir güvenlik taraması sırasında ifşa olduğunu iddia etti.

    Gazetenin haberine göre, güvenlik taramasında elçilik çalışanı kadının, Rus iç istihbarat servisi FSB çalışanları ile düzenli olarak izinsiz görüşmeler yaptığı ortaya çıkmıştı.

    CNN televizyonuna bilgi veren bir kaynak ise, "(Elçilik görevlilerinin) hepsi FSB ile görüşüyordu fakat kadın çalışan, onlara vermesi gerekenden çok daha fazla bilgi veriyordu" dedi.

    Ayrıca, söz konusu kadın çalışanın, ABD gizli servisinin ağına ve e-posta sistemine erişimi olduğu, bu nedenle ABD başkanı ve başkan yardımcısının programı gibi gizli bilgilere ulaşma ihtimali olduğu belirtiliyor.
    Fakat CNN'in haberinde, 'kadının, çok gizli bilgilere erişiminin olmadığı' kaydediliyor.

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    Diğer taraftan Guardian'ın haberinde, ABD gizli servisinin, 'bir ajanın bilgisi dahilinde elçilikte istihdam edilmesinden duyduğu utancı gizlemek için' kadın çalışanın, Rusya'nın, ülkedeki ABD elçilik ve diplomatik temsilciliklerinden 750 personelin gönderilmesini talep ettiğinde işten çıkarıldığı belirtiliyor.

    Rusya, ABD elçiliklerindeki diplomatik çalışanların ülkeden gönderilmesine ilişkin kararı, ABD yönetiminin, Rusya'nın, başkanlık seçimlerine müdahale ettiği iddialarını gerekçe gösterip ülkedeki onlarca Rus diplomatı sınır dışı etme kararını izlemişti.

    Bu arada Guardian'ın haberleştirdiği ajan hikayesi, ABD'de yaşayan bireysel silahlanma savunucusu Mariya Butina'nın, Rusya adına lobicilik yapmak suçlamasıyla tutuklanıp mahkemeye çıkarılmayı beklediği bir döneme denk geliyor.

    Etiketler:
    gizli servis, ajan, büyükelçilik, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), FSB, Guardian, Mariya Butina, Rusya, İngiltere, ABD
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