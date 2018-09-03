National Interest: Kırım hiçbir zaman Ukrayna’nın olmayacak

ABD merkezli askeri dergi The National Interest’in (NI) yayınladığı makalede, Kiev yönetiminin Kırım’ı geri almak için hiçbir şansı olmadığı belirtildi.

Derginin köşe yazarlarından Doug Bandow, Kırım’ın uzun süre boyunca Rusya’nın bir parçası olduğuna dikkat çekti. Bandow, “Kırım, 2 yüzyıl önce Türkiye’den alındı ve 1954'e kadar Sovyetler Birliği’nin içinde Rus toprağı olarak yer aldı” ifadelerini kullandı.

Kırım halkının çoğunun, Rusya ile birleşmek isteyen Ruslardan oluştuğunu vurgulayan yazar, halkın rızası olmadan yarımadanın Kiev’e iadesinin doğru olmayacağını ifade etti.

The Washington Post’tan Christian Caryl’in ‘Kırım Ukrayna’ya ait olduğu’ yönündeki açıklamasına dikkat çeken Bandow, tepkisini “Hayır, o Kırım halkına ait” ifadeleriyle ortaya koydu.

Bandow, Kırım halkının yarımadanın Ukrayna’ya iadesini veto etme hakkına sahip olması gerektiğini de vurguladı.

Batı’da birçok kişinin Moskova’dan taviz bekleyerek Kırım’ın Ukrayna’nın bir parçası olduğu konusunda ısrarlı davranmaya devam ettikleri belirtilen yazıda, böyle bir senaryonun gerçekleşmesinin mümkün olmadığı vurgulandı.

Bandow, “Bugün Kiev’in, Kırım’ın kontrolünü geri almak için hiçbir şansı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Kırım’ı ‘ne Putin’in, ne de haleflerinin iade edeceği’ belirtilen yazıda, “Putin’i eleştirenler bile Kırım’ın Rusya’ya ebediyen dâhil olduğunu itiraf ediyor” ifadelerine yer verildi.

Kırım, 6 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen referandum sonucu halkın yüzde 90'ından fazlasının onayıyla, Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.