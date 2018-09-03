National Interest: Kırım hiçbir zaman Ukrayna’nın olmayacak

Kırım halkının çoğunun, Rusya ile birleşmek isteyen Ruslardan oluştuğunu vurgulayan yazar, halkın rızası olmadan yarımadanın Kiev’e iadesinin doğru olmayacağını ifade etti.
The Washington Post’tan Christian Caryl’in ‘Kırım Ukrayna’ya ait olduğu’ yönündeki açıklamasına dikkat çeken Bandow, tepkisini “Hayır, o Kırım halkına ait” ifadeleriyle ortaya koydu.
Bandow, Kırım halkının yarımadanın Ukrayna’ya iadesini veto etme hakkına sahip olması gerektiğini de vurguladı.
Bandow, “Bugün Kiev’in, Kırım’ın kontrolünü geri almak için hiçbir şansı bulunmuyor” ifadelerini kullandı.
Kırım’ı ‘ne Putin’in, ne de haleflerinin iade edeceği’ belirtilen yazıda, “Putin’i eleştirenler bile Kırım’ın Rusya’ya ebediyen dâhil olduğunu itiraf ediyor” ifadelerine yer verildi.
Kırım, 6 Mart 2014 tarihinde gerçekleştirilen referandum sonucu halkın yüzde 90'ından fazlasının onayıyla, Rusya Federasyonu'na bağlanmıştı.
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