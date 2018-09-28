Norveç'te tatbikat yapan NATO askerleri, kışlık giysileri almadıkları için 'dondu'

Aftenposten'in haberine göre, Hollanda ordusu askerler için kış üniformalarını almadı, bu yüzden şimdi askerler sıcak giysiyi kendileri bulmalı.

Hollanda Savunma Bakanlığı Sözcüsü Barbara Visser, Norveç'te eylülde bu kadar soğuk olacağını öngöremediklerini açıkladı. Visser, daha önce Litvanya'da düzenlenen sonbahar tatbikatlarında sıcak giysiye ihtiyaç olmadığını hatırlattı.

Hollanda parlamentosuna konuşan Visser, askerlerin alacağı sıcak üniformanın parasını tazmin edeceklerini kaydederek, "Askerlerimiz gereken tüm kıyafeti almalı. Bunun bir daha tekrarlanmasını istemiyorum" dedi.