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05:53 29 Eylül 2018
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    Sergey Lavrov

    Lavrov: Suriye’de kimyasal silah provokasyonları kabul edilemez

    © REUTERS / Sergei Karpukhin/File Photo
    Dünya
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    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki militanların ve hamilerinin yeni kimyasal silah provokasyonlarının kabul edilemez olduğu konusunda uyardı.

    Halep'te teröristlerin kullandığı kimyasal silah fabrikası.
    © Sputnik / Nour Molhem
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    Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşan Lavrov, "Teröristlerin ve hamilerinin, kimyasal silahın kullanıldığı yeni provokasyonlarının kabul edilemez olduğu konusunda uyarıyoruz" dedi.

    Lavrov, "Sorunların, çifte standartlar olmaksızın tüm Suriyelilerin çıkarları doğrultusundaki çözüme yardım, uluslararası çabaların ve BM sistemindeki örgütlerin faaliyetinin önceliği olmalı" dedi.

    LAVROV: KORE'DEKİ BARIŞÇIL SÜREÇLER TEŞVİK EDİLMELİ

    Kore Yarımadası'ndaki barışçıl süreçlerin teşvik edilmesi gerektiğini belirten Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, BM'nin Seul ve Pyongyang arasında varılan anlaşmaların uygulanmasını desteklemesi gerektiğini kaydetti.

    Lavrov, "Kore Yarımadası'nda, Rusya-Çin yol haritasının mantığı mecrasında gelişen olumlu hareketliliği memnuniyetle karşılıyoruz. Bu sürecin, tarafların birbirine yönelik yeni adımlar atması ve BM Güvenlik Konseyi'nin Pyongyang ve Seul arasında varılan anlaşmaların uygulanmasına desteği şeklinde teşvik edilmesi gerekiyor" dedi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov
    © REUTERS / Maxim Shemetov
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    Rus bakan, Kuzeydoğu Asya'da kalıcı bir barış ve güvenlik mekanizmasının oluşturmayı amaçlayan çok taraflı sürecin bir an önce başlatılması için çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

    ‘İRAN NÜKLEER ANLAŞMAYA UYUYOR'

    Lavrov, Kore Yarımadası'nın nükleer silahtan arındırmanın, uluslararası toplumun kitle imha silahlarının yayılmasını önleme görevinin sadece bir parçası olduğunu kaydetti.

    Kapsamlı Nükleer Deneme Yasağı Antlaşması'nın onaylanması ve Ortadoğu'da kitle imha silahlarından özgür bölgenin oluşturulması alanlarında ilerlemenin kaydedilmemesine bir de ABD'nin İran nükleer anlaşmasından çıkmasının eklendiğini söyleyen Rus bakan, Washington'un bu anlaşmadan çekilmekle BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını ihlal ettiğini kaydederek şunu dedi: "Oysa İran tamamen yükümlülüklerine uyuyor. BM Güvenlik Konseyi'nin onayladığı anlaşmayı muhafaza etmek için her şey yapacağız".

    ‘FİLİSTİN SORUNU GÖRMEZDEN GELİNEMEZ'

    Filistin bayrağı - Gazze
    © REUTERS / Ibraheem Abu Mustafa
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    Suriye, Irak, Yemen ve Libya'daki durum ne kadar zor olursa olsun eski Filistin sorununu görmezden gelmenin kabul edilemeyeceğini ifade eden Lavrov, bu sorunun adil şekilde çözümünün tüm Ortadoğu bölgesindeki durumun iyileşmesi için son derece önemli olduğunu kaydetti.

    Rus bakan, "Tek taraflı yaklaşımlara ve çözüm sürecini tekelleştirme çabalarına karşı uyarmak istiyorum" dedi.

    Görüşmelerin, BM kararları ve Arap barış girişimleri temelinde yeniden başlaması için uluslararası toplumun çabalarının birleştirilmesi gerektiğini dile getiren Lavrov, "Ortadoğu Dörtlüsü formatında ve ayrınca Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı ile işbirliği içinde bu sürece elden geldiğince desteğimizi sürdüreceğiz. Karşılıklı kabul edilebilir anlaşmalar, İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin barışçıl ve güvenli birlikteliğini sağlamalı" ifadelerini kullandı.

    BELGRAD VE PRİŞTİNE'YE DİYALOG ÇAĞRISI

    "Bu sefer Balkanlar'da olmak üzere Avrupa'da yeni çatışma bölgesini açma arzusundan endişe duyuyoruz" diyen Lavrov, "Bölge ülkeleri ısrarla NATO içine çekiliyor. Avrupa ve Amerika liderleri, içişlerine müdahalenin kabul edilemez yalvarışları altında, Balkan ülkelerinin Kuzey Atlantik ittifakına dahil olması için şahsen ajitasyon yapıyor" diye ekledi.

    Kosova'da, BM Güvenlik Konseyi'nin kararıyla oluşturulan uluslararası askeri varlığın Amerikan üssüne dönüştüğünü hatırlatan Rus bakan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Kosova silahlı güçleri oluşturulmakta. Avrupa Birliği arabuluculuğunda Belgrad ile Priştine arasında varılan anlaşmalar uygulanmıyor. Rusya tarafları, BM Güvenlik Konseyi'Nin 1244 sayılı karara uygun olarak diyaloga çağırıyor ve sadece Sırbistan'ın kabul edeceği kararı destekler".

    Etiketler:
    Birleşmiş Milletler (BM), Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Çin, Kore, ABD, Suriye, Rusya
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