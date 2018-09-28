Lavrov: Rusya’nın Suriye’deki hedefleri, Türkiye ve İran’ınkilerle yüzde 100 örtüşmüyor

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rusya’nın Suriye’deki hedeflerinin Türkiye ve İran’ınkiyle yüzde 100 çakışmadığını ancak bu ülkelerin terörle mücadelede müttefik olduğunu belirtti.

Lavrov, bugünkü basın toplantısında, "Bizim Suriye'deki hedeflerimiz, Türkiye ve İran'ınkilerle yüzde 100 örtüşmüyor. Hatta çakışan hedeflerin oranı çok az olabilir. Ancak şu aşamada biz terörle mücadele, Suriye toprak bütünlüğünü koruma ve Suriyelilere, geleceklerini kendileri belirlemeleri için aralarında politik diyaloğun başlatılması için gereken koşulların yaratılmasında yardımcı olma konusunda müttefikiz" dedi.

Lavrov, "Astana formatı kapsamındaki bu işbirliğinin çok yararlı olduğu konusunda hiçbir kuşkum yok" diye ekledi.