'Çin, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis'e kapıları kapattı'

Çin, başkent Pekin’de bu ay ortasında ABD Savunma Bakanı Jim Mattis’in de katılacağı diplomasi ve güvenlik konulu ortak toplantıyı iptal etti.

New York Times gazetesinin ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Çin bu ayın ortasında ABD Savunma Bakanı Jim Mattis ile Pekin'de yapılması planlanan ortak diplomasi ve güvenlik toplantısını iptal etti.

Habere göre Çin, toplantıya katılacak üst düzey askeri yetkilinin Mattis'i kabul etmeye müsait olmadığını bildirerek toplantıyı iptal etti.

ABD ile Çin arasında yıllık olarak yapılan ikili güvenlik toplantısının iptal edilme kararı, ABD'nin Çin'e Rusya'dan silah ithalatı nedeniyle getirdiği yaptırımlar, Tayvan'a 300 milyon dolarlık silah satışı kararı ve Güney Çin Denizi'nde artan gerginliğin ardından geldi.

'ABD'Lİ YETKİLİ ÇİN RESEPSİYONUNDA ARGO KONUŞTU'

Öte yandan ABC'nin haberine göre Çin Halk Cumhuriyeti'nin 69'uncu kuruluşu nedeniyle 1 Ekim Ulusal Günü dolayısıyla yapılan kutlamalar kapsamında, geçen hafta Washington'daki Çin Büyükelçiliği'nde bir resepsiyon düzenlenmişti. Resepsiyonda bir konuşma yapan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi Matt Pottinger'in müstehcen sözleri tepki çekmişti. ABD'nin politikasının Çin ile 'işbirliği' değil 'rekabet'ten yana olduğunu söyleyen Pottinger, İngilizcede argo bir sözcüğe atıfta bulunarak "Bizim için, ABD'de, rekabet dört harfli bir sözcük değildir" ifadelerini kullanmıştı.

PENCE'İN KONUŞMASININ GERGİNLİĞİ TIRMANDIRMASI BEKLENİYOR

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in bu hafta içinde ülkesinin Çin'le ilişkileri konusunda bir konuşma yapması bekleniyor. Pence'in konuşmasının iki ülke arasındaki gerilimi artırması bekleniyor.

ABD Başkanı Trump, Çin ordusuna bağlı bir kamu şirketine bir Rus şirketinden S-400 hava savunma sistemi ve savaş uçağı aldığı için yaptırım kararı almıştı. ABD Çin'den tek taraflı bağımsızlığını ileri süren Tayvan'a 300 milyon dolar silah satışı yapacağını açıklamıştı. ABD Savunma Bakanlığı son olarak geçen hafta Çarşamba günü B-52 bombardıman uçaklarının Doğu ve Güney Çin Denizi'nde uçuş yaptığını duyurmuştu. Dün de ABD Donanması'na ait bir savaş gemisi, Güney Çin Denizi'nde Çin adalarına 12 deniz mili yaklaşmıştı.

ABD ile Çin arasındaki ticaret gerilimi karşılıklı ek gümrük vergileri uygulamasıyla sürerken, ABD Başkanı Trump, Çin'i Kasım ayında yapılacak ara seçimlere müdahale etmekle suçlamıştı. Trump'ın gerekçesi Çin'in Iowa'da bir gazeteye geniş reklam vermesi olmuştu.