Dünya, Putin’e Trump’tan daha fazla güveniyor

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi’nin yürüttüğü anket, dünyanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e ABD Başkanı Donald Trump’tan daha fazla güvendiğini gösterdi. Trump ayrıca dünyada en az güvenilen lider oldu.

Pew araştırma merkezinin 20 Mayıs 12 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirdiği ve 25 ülkeden 26 bini aşkın kişinin katıldığı ankete göre, Putin, güven konusunda Trump'ı geride bıraktı. Katılımcıların yüzde 30'u Putin'e güvendiğini söylerken, Trump'a güvendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 27 oldu.

Chart: How global confidence in world leaders compares https://t.co/gZufBTQBlT pic.twitter.com/ZYn0kiXbUr — Pew Research Center (@pewresearch) October 2, 2018

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© AP Photo / Alexei Druzhinin Rusların çoğu Putin’e güveniyor

Dünyanın en çok güvendiği lider ise yüzde 57 ile Almanya Başbakanı Angela Merkel çıktı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e güvendiğini belirtenlerin oranı da yüzde 34 oldu.

Ankete katılanların büyük bölümü ayrıca ABD'nin uluslararası arenadaki rolünden dolayı endişe duyduklarını ifade etti. Katılımcılara göre Washington diğer ülkelerin görüşlerini göz ardı ediyor ve artık küresel sorunların çözümü için daha az çaba harcamaya başladı.

Anket ayrıca dünyanın Pekin'in uluslararası politikasına duyduğu güvenin arttığını ortaya koydu.