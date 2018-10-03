Kayıt
04:25 03 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Türkiye - NATO - Bayrak

    ABD: Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki

    © AFP 2018 / BENOIT DOPPAGNE
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde soruları yanıtlayan ABD’nin NATO Büyükelçisi Hutchison, Türkiye ile yaşanan siyasi gerilimin yakın askeri işbirliğini etkilemediğini vurguladı.

    Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç
    © AA / İslam Yakut
    Washington büyükelçisi Kılıç, WSJ'deki 'NATO, Türkiye'yi kapı dışarı etmeli' başlıklı yazıya yanıt verdi
    ABD'nin NATO nezdindeki Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Brüksel'de Çarşamba günü başlayacak ve iki gün sürmesi beklenen NATO Savunma Bakanları toplantısı öncesinde telekonferans sistemiyle brifing vererek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    ABD Büyükelçisi Hutchison, Ankara-Washington hattında yaşanan siyasi gerilime rağmen iki ülke savunma bakanları ve orduları arasında işbirliğinin sürdüğüne dikkat çekti.

    Hutchison, DW Türkçe'nin papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması nedeniyle ABD-Türkiye arasında tırmanan gerilimin NATO'da işbirliğini nasıl etkilediği şeklindeki sorusuna, "Türkiye çok önemli bir NATO müttefiki, bunda bir değişiklik yok" yanıtını verdi.

    'MATTİS VE AKAR'IN İLİŞKİLERİ ÇOK GÜÇLÜ'

    Varşova'da geçtiğimiz günlerde yapılan NATO Askeri Komite toplantısı sırasında Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford'ın görüştüklerine dikkat çeken Hutchison, "Yakın bir ilişkileri var" diye konuştu.

    Türkiye - NATO - Bayrak
    © AFP 2018 / BENOIT DOPPAGNE
    ‘Türkiye’nin NATO üyeliği, ABD ile ilişkileri kurtarıyor’
    Avrupa Müttefik Kuvvetler Komutanlığı ile Türk savunma yetkilileri arasında iyi ilişkiler olduğunu söyleyen ABD'nin NATO büyükelçisi, sözlerini şöyle sürdürdü:

    "Özellikle Savunma Bakanımız Mattis ile daha önce Genelkurmay Başkanı olarak görev yapan Türk Savunma Bakanı Akar arasındaki ilişkiler çok güçlü. Evet, ikili ilişkilerde herkes tarafından bilinen görüş ayrılıkları var ancak bu, ikili askeri diyaloğumuzu sürdürmemize engel olmadı ve NATO'da da Türkiye güçlü bir müttefik olmayı sürdürüyor… Türkiye üye olduğundan bu yana ittifakımızın tüm misyonlarına destek verdi. Muhakkak ki görüş ayrılıklarımıza rağmen birlikte çalışmaya devam edeceğiz ve bu diyaloğumuzu da sürdürmeyi umuyoruz".

    'ADİL KÜLFET PAYLAŞIMINDA İLERLEME KAYDEDİLDİ'

    Hutchison savunma bakanlarının gündemi hakkında da bilgi verdi. Savunma bakanlarının, 11-12 Temmuz tarihli NATO Zirvesi ortak deklarasyonundaki kararların uygulanması sürecini gözden geçireceklerini söyleyen Kay Bailey Hutchison, nükleer caydırıcılık yetkinliği, Rusya'ya karşı caydırıcılık ve ittifak üyesi ülkelere teröristlerin girişlerinin önlenmesi için yürütülen terörle mücadele çabalarının da ele alınacağını kaydetti.

    Kremlin'de Vucic-Putin görüşmesi
    © REUTERS / Yuri Kadobnov
    Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: NATO'nun bir parçası olmak istemiyoruz
    NATO Hazırlık Girişimi ve Almanya'da kurulan NATO Müşterek Destek ve Etkinleştirme Komutanlığı hakkındaki çalışmaların da görüşüleceğini söyleyen Hutchison, adil külfet paylaşımında alınan mesafenin de gündem maddeleri arasında yer aldığını belirtti.

    2024 yılına kadar üye ülkelerin savunma harcamalarını kendi gayri safi milli hasılalarının yüzde 2'sine denk gelecek şekilde yükseltmesi konusunda büyük bir ilerleme kaydedildiğine dikkat çeken ABD'li yetkili, "Sekiz üyemizin bu yıl bu oranı yakalamasını bekliyoruz, üyelerin üçte ikisi 2024 yılında bu oranı yakalama yolunda" bilgisini paylaştı.

    AKAR İLK KEZ BAKAN OLARAK KATILACAK

    24 Haziran seçimleri sonrasında Savunma Bakanlığı görevini üstlenen Hulusi Akar Çarşamba günü ilk kez NATO Savunma Bakanları toplantısına bakan unvanıyla katılacak. Akar, NATO toplantılarına son olarak genelkurmay başkanı olarak katılmıştı.

    Etiketler:
    NATO, Joseph Dunford, Jim Mattis, Hulusi Akar, Kay Bailey Hutchinson, ABD, Türkiye
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    Endonezya Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı (BNPB), Orta Sulawesi adasını vuran 7.5 büyüklüğündeki deprem ve ardından yaşanan tsunami faciasında ölenlerin sayısının 844'ten 1234'e yükseldiğini duyurdu. Cuma günkü depremin ardından boyları 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları Orta Sulawesi'nin batı kıyısında bulunan küçük bir kent olan Palu'yu adeta savaş alanına çevirmişti. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini zira hala ulaşılamayan bölgeler olduğunu belirtiyor.
    Endonezya'yı vuran deprem ve tsunami faciasında ölü sayısı 1200'ü aştı
    Karikatür
    İran'dan Suriye açıklaması: Bu bir başlangıçtı, devamı gelecek
    Yeryüzünde Cehennem
    Küçük Yunan adası Midilli, nasıl göç krizinin merkezine dönüştü?
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet