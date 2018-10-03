NATO Savunma Bakanları, Rusya’nın Karadeniz’deki varlığını tartışacak

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Brüksel'de 3-4 Ekim’de gerçekleşecek NATO Savunma Bakanları Toplantısı çerçevesinde NATO-Gürcistan komisyonu toplantısının da düzenleneceğini, ele alınacak konulardan bir tanesinin Rusya’nın Karadeniz’deki askeri varlığı olduğunu bildirdi.

"Gürcistan en yakın ortaklarımızdan biri ve NATO üyeliği için çaba harcayan bir ülke. Ortak güvenliğimize büyük bir katkı sağlıyor. Karadeniz güvenliği konularında sıkı işbirliği yapıyoruz. Bu konu NATO ve Gürcistan için bir öncelik" diyen Stoltenberg, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karadeniz'de karşılaştığımız meydan okumaları da ele açacağız. Özellikle Kırım'da olmak üzere Rus askeri varlığında önemli bir atış görüyoruz".

Stoltenebrg, Gürcistan'ın örgüte üyelik yolundaki reformlarına NATO'nun destek vermeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

Gürcistan ve NATO arasındaki kurumsal işbirliği, ülkenin ‘Barış İçin Ortaklık' programına katılmasıyla başlamış, ‘Gül Devrimi' olarak bilinen yönetim değişiminden sonraysa 2004'te bu işbirliği daha yoğun bir şekilde devam etmişti.

Nisan 2008'de Bükreş'te gerçekleşen NATO zirvesinde, Gürcistan'ın standartlarını yerine getirmesi koşuluyla gelecekte ittifakın bir üyesi olabileceği doğrulanmıştı. 2014'te Galler'de yapılan NATO zirvesindeyse, Gürcistan'a ittifaka üyelik çabalarında yardımcı olacak bir tedbir paketi kabul edilmişti. Söz konusu tedbir paketi kapsamında, Gürcistan'da düzenli olarak askeri tatbikatlar düzenleniyor.