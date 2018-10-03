Yeni Putin takvimleri raflarda: Her ay başka bir Putin

Yeni yıl yaklaşırken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in takvimi çıktı. Büyük ilgi gören takvimde Putin’in leopar sevdiği, at bindiği, bilek güreşi yaptığı anlarından fotoğraflar var.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, takvimlere konu oldu. Rusya'daki raflarda yerini alan takvimlerde Putin'in en ilgi çeken görüntüleri kullanıldı.

What do Queen Elizabeth, female arm-wrestlers & Russian weapons have in common? They all feature in the latest surreal selection of Vladimir Putin 2019 calendars. pic.twitter.com/6EhKRLsCZO — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) September 26, 2018

​Takvimlerde aylar ve mevsimlere göre görüntüler koyuldu.

With the year winding down Russians and tourists now have a calendar full of a plethora of Putin poses sure to pique your interest and empty your pocketbooks. What's your favorite Putin pose?#putincalendar pic.twitter.com/WJmbmGYMVd — KSL Newsradio (@kslnewsradio) October 3, 2018

Sözgelimi ocak ayında Rus liderin Ortodoskluk'ta İsa'nın vaftiz edilmesinin kutlandığı Epifani bayramında buz tutmuş gölde açılan havuza girdiği andan bir fotoğraf yer aldı.

Putin'in şubat ayında at binerken, mayıs ayında Zafer Günü çerçevesindeki Ölümsüz Alay Yürüyüşü'nde yürürken, haziran ayında kendisine hediye edilen bir köpeği severken, temmuzda da bisiklete binerken görüldüğü bir kare paylaşıldı.

Putin'in kadınlarla bilek güreşi yaptığı, silahla poz verdiği, leopar sevdiği fotoğraflar da takvimdeki yerini aldı.

Did a report about the new 2019 Vladimir Putin Calendars. Now getting inundated with requests for copies. Maybe Russia’s next export item? #cnn #russia pic.twitter.com/8OIxfHaOsg — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) October 2, 2018

​Konuyla ilgili haber yapan CNN muhabiri Frederik Pleitgen, takvimin Ruslara güçlü, fakat bir o kadar da halk adamı, sevecen bir lidere sahip olduklarını göstermeyi amaçlayan şekilde tasarlandığı değerlendirmesini yaptı.

Sosyal medyada ise takvime çok iyi tepkiler geldi. Kullanıcıların birçoğu Putin takviminden istediğini belirtti ve nereden alabileceklerini sordu.

So stoked, my Putin calendar arrived today. I wonder if @realDonaldTrump got his copy? #Putin2019 pic.twitter.com/hEXqWmaurB — Annie Pick (@anniepicky) October 1, 2018

​ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi'nin yürüttüğü anket, dünyanın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ABD Başkanı Donald Trump'tan daha fazla güvendiğini göstermişti.