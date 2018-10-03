Kutup kâşifleri, eksi 60 derecede erişte yemeğine neler olduğunu fotoğrafladı

Avrupa Uzay Ajansı'nın (ESA) Facebook'taki hesabından paylaştığı karede ‘Dünyanın en izole edilmiş yeri' olarak bilinen Concordia Araştırma İstasyonu'nun çalışanlarının birinin elinde tuttuğu, içindeki çatalla birlikte dikey biçimde donan erişteye yer verildi.

"Öğle yemeği için dondurulmuş erişte isteyen var mı?" mesajını paylaşan kullanıcı, şakacı bir üslupla bu koşullarda yemeğin çok fazla soğumaması için çok dikkatli bir şekilde takip edilmesi gerektiğini kaydetti.

ZORLU KOŞULLARIN ARAŞTIRMACILAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ TEST EDİLİYOR

© AFP 2018 / Torsten Blackwood Antartika'dan Manhattan büyüklüğünde buzdağı koptu

ESA'dan yapılan açıklamadaysa Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) ileride gerçekleşecek uzun vadeli görevler için uzun süreli izole edilmiş olarak kalmanın insanın ruh halini ne şekilde etkilediğini araştırmak üzere çalışanların bu zorlu koşullarda görevlendirildiği bilgisine yer verildi.