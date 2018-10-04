Almanya Dışişleri Bakanı: İdlib uzlaşması 'büyük adım'

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD ziyaretinde Alman hükümetinin İdlib’e insani yardıma hazır olduğunu açıkladı. Bakan, ABD’nin olası bir ortak askeri operasyona destek için yaptığı çağrıya ise olumlu yanıt vermedi.

© REUTERS / Benoit Tessier Fransa'dan Rusya ve Türkiye arasındaki İdlib anlaşmasına destek

DW Türkçe'nin haberine göre ABD'ye resmi bir ziyarette bulunan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Amerikan mevkidaşı Mike Pompeo ile yaptığı görüşmede, Alman hükümetinin İdlib'e insani yardım konusunda hazırlık yaptığını aktardı. Maas, ikili görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, Almanya'nın olası adımları arasında Türkiye üzerinden yardım sevkiyatını ve İdlib'deki hastanelerin yenilenmesini saydı. Maas, bu adımlar konusunda Berlin'in Washington ile "çok sıkı" bir şekilde koordineli hareket edeceğini kaydetti.

'İDLİB UZLAŞMASI BÜYÜK ADIM'

Türkiye ile Rusya arasında varılan uzlaşma uyarınca, İdlib'in sınırlarında 15-20 kilometre derinliğinde, silahlardan arındırılmış bir bölge kurulması öngörülüyor. Alman Dışişleri Bakanı Maas, "büyük bir adım" olarak nitelendirdiği bu uzlaşmanın, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı birliklerin kimyasal silah kullanmasının önlenmesine katkı sağlayabilecek bir gelişme olabileceğini de belirtti.

'SURİYE'YE YÖNELİK BİR OPERASYONA KATILMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL'

Maas, Esad'a bağlı birlikler kimyasal silah kullandığı takdirde Alman ordusunun misilleme niteliğindeki bir operasyona katılmasının söz konusu olmayacağını belirtti. Böyle bir misyon için Federal Meclis'in yeşil ışık yakması gerektiğini ve böyle bir kararın çıkmasının çok az bir ihtimal olduğunu ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun da bildiğini söyleyen Sosyal Demokrat politikacı, iki hükümetin de ortak hedefinin, kimyasal silahlarla bir saldırı olmasının önüne geçmek olduğunu söyledi. ABD, Şam yönetiminin İdlib'de sivillere karşı kimyasal silah kullanması durumunda yapılacak misilleme operasyona katılması için Eylül ayı ortasında Almanya'ya çağrıda bulunmuştu.