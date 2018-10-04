Stoltenberg'den Rusya mesajı: Sorumsuz davranışlara son verin

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Hollanda'nın Rus istihbaratçılara yönelttiği Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'ne (OPCW) siber saldırı düzenleme suçlamaları çerçevesinde Rusya'ya 'sorumsuz davranışlara' son verme çağrısı yaptı.

Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından basına açıklamalarda bulunan Stoltenberg, "NATO ülkeleri, Hollanda ve İngiltere ile dayanışma içinde. Rusya, sorumsuz davranışlarına son vermeli" ifadelerini kullandı.

© Sputnik / Vitaliy Podvitski Stoltenberg: Rusya'nın siber saldırılarına karşılık vermeye hazırız

NATO'nun siber saldırı iddialarına nasıl karşı koyacağı sorusu üzerine Stoltenberg, "İttifak bu olaya güvenlik önlemlerini artırarak tepki verecek. Siber güvenlik alanındaki önlemlerimizi her gün artıracağız" yanıtını verdi.

Stoltenberg, OPCW'ye yönelik saldırının önüne geçilmesinin NATO'nun siber güvenlik alanında aldığı önlemlerin etkinliğini kanıtladığını da vurguladı.

Hollanda Savunma Bakanlığı, OPCW'ye siber saldırı düzenlediğinden şüphelenilen 4 Rus vatandaşının sınır dışı edildiğini duyurmuştu.