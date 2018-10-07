Interpol Çin'de gözaltında bulunan Interpol Başkanı Meng'in istifa ettiğini duyurdu.

© REUTERS / Jeff Pachoud/ Interpol'ün Çinli başkanı kayıp

Kendisinden 1 haftadır haber alınamayan ve Çin Hükumeti yetkililerinin 'yasaları ihlal ettiği' iddiasıyla gözaltında olduğunu açıkladığı Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Meng Hongwei’nin istifa ettiği duyuruldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan Interpol, Meng Hongewi'nin Interpol Başkanlığından istifa ettiğini ilan etti.

Uluslararası Polis Teşkilatı (Interpol) Başkanı Meng Hongvey'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturma altına alındığı açıklanmıştı.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu'ndan yapılan açıklamada, Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Meng'in yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirildi. Interpol tarafından 5 Ekim'de yapılan açıklamada, Fransa'dan Çin'e eylül sonunda gelen Meng'in kayıp olduğu ve kendisinden haber alınamadığı kaydedilmişti.

Meng, Kasım 2016'da Interpol Başkanı seçilmişti.