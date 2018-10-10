Kayıt
19:03 10 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    NATO

    NATO'dan 51 bin askerle Soğuk Savaş sonrasının en büyük tatbikatı

    © AFP 2018 / ARMEND NIMANI
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 0 0

    NATO'nun Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana düzenlediği en büyük tatbikat bu ay sonunda Hollanda, Almanya ve Norveç'te düzenlenecek.

    NATO / Karadeniz
    © AFP 2018 / DANIEL MIHAILESCU
    NATO Savunma Bakanları, Rusya’nın Karadeniz’deki varlığını tartışacak
    ABD'li Amiral James Foggo'nun yöneteceği tatbikata 31 ülkeden 51 bin asker katılacak, 150 uçak, 60 gemi ve 10 bin askeri araç kullanılacak.

    İngiliz ordusuna bağlı birlikler, bu sabah Hollanda'nın Rotterdam Limanı'na çıktı ve böylece 'Trident Juncture' adı verilen tatbikat, fiilen başlamış oldu.

    'SENARYOYA GÖRE NORVEÇ İŞGAL EDİLİYOR'

    BBC'nin haberine göre İngiliz askerleri, karayoluyla önce Almanya'nın Hamburg kentine, oradan da tatbikat senaryosuna göre 'hayali bir düşman' tarafından işgal edilen Norveç'e yardıma gidecekler. Aslında Birleşik Krallık askerlerinin Norveç'teki Oslo ya da Bergen kentlerine gemiyle ulaşımı daha kolay. Ancak NATO'nun amacı, ittifaka bağlı birliklerin karadan en hızlı nasıl taşınabileceğini test etmek. Bu nedenle Hollanda ve Almanya rotası kullanılacak.

    NATO Savunma Politikası Direktörü Timo Koster, Hollanda Devlet Televizyonu'na (NOS) yaptığı açıklamada, ittifakın eksiklerinin belirlenmesi amacıyla böyle bir rota belirlendiğini söyledi.

    Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
    © Sputnik / Sergey Guneev
    Şoygu: Rusya'da her 5 yılda bir büyük tatbikat yapılacak
    Tatbikatta NATO birliklerinin kara yolundan sorunsuz ulaşımı, köprü ve viyadüklerin asker ve teçhizat geçişine uygunluğu, asker sevkiyatının bürokratik engellere takılmadan en hızlı şekilde gerçekleştirilmesi gibi konular test edilecek.

    Koster, Soğuk Savaş döneminde bu tür büyük tatbikatların sık sık yapıldığına işaret ederek, uzun süre sonra eksiklerin ortaya çıkarılması için yeniden yapılacağını vurguladı.

    'STRES TESTİ'

    ABD'li Amiral Foggo, 'gerçek bir stres testi' dediği tatbikatı Norveç açıklarında bir gemiden yönetecek.

    NATO birlikleri, Rus sınırına 500 kilometreden fazla yaklaşmayacak. Foggo, "Biz kavga aramıyoruz. Tamamen savunma amaçlı bir tatbikat" dedi. Rusya, tatbikata gözlemci olarak davet edildi.

    Etiketler:
    Tatbikat, NATO, Timo Koster, James Foggo, Hollanda, Norveç, İngiltere, ABD
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    2 metrelik serap tedaviyi kabul etmemiş
    2 metrelik Serap Demir tedaviyi kabul etmemiş
    Karikatür
    Novak: Trump'ın tweet'leri piyasalarda kafa karışıklığına neden oluyor
    İnfografik
    Azerbaycan yapımı ateşli silahlar
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet