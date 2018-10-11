İngiltere'den Suudi Arabistan'a Kaşıkçı tehdidi: Ciddi sonuçları olur

© AFP 2018 / Fayez Nureldine Washington Post: Prens Selman, Kaşıkçı'nın yakalanması için operasyon emri vermişti

AFP'ye demeç veren Hunt, "Uzun süre kendisini Suudi Arabistan'ın dostu olarak gören insanlar, bunu çok ama çok ciddi bir sorun olduğunu söylüyor. Eğer bu iddiaların gerçek olduğu ortaya çıkarsa, bunun ciddi sonuçları olur. Zira dostluğumuz ve işbirliğimiz ortak değerlere dayanıyor" ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt, Cemal Kaşıkçı'nın durumuyla ilgili görüştüğü Suudi mevkidaşı Adil el-Cubeyr'e, Türkiye'nin yürüttüğü soruşturmada tam işbirliği yapmaları çağrısında bulunmuştu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gitmiş, kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

Kaşıkçı hakkında parçalanarak vahşice öldürülmek de dahil çeşitli iddialar yer alıyor.