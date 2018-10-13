'NATO, Atlantik’i korumaya hazır olduğunu göstermek istiyor'

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, ülkesinin ve müttefiklerinin Atlantik’i korumaya hazır olduğunu Rusya’ya göstermek için USS Harry Truman uçak gemisinin Norveç’teki NATO tatbikatına katılacağını belirtti.

© REUTERS / Piroschka van de Wouw NATO'dan Rusya sınırında 'deneysel' tatbikat

Sky News'in haberine göre Scaparrotti, bugünkü basın toplantısında, USS Harry Truman uçak gemisinin NATO'nun Norveç'te düzenlediği son yılların en büyük tatbikatına katılmasının Moskova'ya nasıl bir mesaj olduğu sorusuna şu yanıtını verdi: "Bu, potansiyelimizin gösterisi. Biz hazırız, biz hazırlandık. Biz Atlantik'i koruyacağız".

Rusya'nın askeri varlığını artırmaya ve ordusunu modernize etmeye başladığını dile getiren Scaparrotti, bu yüzden ABD ve NATO'nun "savaşa hazır olma konusundaki üstünlüğünü sürdürmek için hazırlık çalışmalarına devam etmesi gerektiğini" kaydetti.

Norveç'te, Rusya sınırları yakınlarında, 25 Ekim-7 Kasım döneminde, NATO'nun son yılların en büyük tatbikatı düzenlenecek. Trident Juncture adını alan tatbikata, NATO üyeleri ve partnerlerinden oluşan 30 ülkeden yaklaşık 50 bin asker katılacak.