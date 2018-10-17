Rus sınır muhafızları Ermenistan’a geçmeye çalışan bir kişiyi daha gözaltına aldı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) Sınır Muhafaza İdaresi basın dairesinden Sputnik'e yapılan açıklamada, "15 Ekim'de Gümrü sınır muhafız devriyesi görevini ifa ederken ulusal sınırı geçen kimliği belirsiz bir kişiyi tespit etti. Sınır ihlalinde bulunan kişi etrafı dikkatle inceliyor ve arazi engebelerini kullanarak fark edilmeden hareket etmeye çalışıyordu. Bir süre sonra sınır muhafızları, suçlunun geçeceği tahmin ettikleri güzergâh üzerinde pusu kurdu" dendi.

Sınır muhafaza timindeki askerlerin profesyonel eylemleri sayesinde sınır ihlalcisinin hızlı bir şekilde gözaltına alındığı belirtilen açıklamada, "Ön belirlemelere göre gözaltına alınan kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Bu kişinin sınırı yasadışı yollardan geçmeye çalışmasının nedenlerini yetkili makamlar belirleyecek. Suçlu yasal prosedüre uygun olarak Ermenistan güvenlik makamlarına teslim edildi" ifadelerine yer verildi.

Daha önce 14 Ekim'de Rus sınır güvenlik güçlerinin Türkiye-Ermenistan sınırını yasadışı yollardan geçmeye çalışan bir İran vatandaşını gözaltına aldıkları duyurulmuştu.