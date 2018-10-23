Kayıt
19:18 23 Ekim 2018
Canlı Yayın
    Arama
    Didim açıklarından çıkarılan Rus savaş gemisi kalıntıları

    Batık Rus savaş gemisinden 2.5 tonluk top çıkarıldı

    © AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Dünya
    URL'yi kısaltın
    0 10

    Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, 18’inci yüzyıla ait Rus savaş gemisi olduğu değerlendirilen batıktan çıkarılan 2.5 ton ağırlığındaki top ve mutfak malzemeleri Didim açıklarındaki R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde sergilendi.

    batık gemi
    © Flickr /
    Dünyanın en eski dokunulmamış gemisi Karadeniz'de bulundu: 2400 yıllık ve çok iyi korunmuş
    Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanı Melik Ayaz, R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, yerli teknoloji olarak son derece donanımlı olan bu gemide, bakanlığın ortak uzmanlık alanını kullanarak su altı çalışmaları yaptıklarını anlattı. Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Özdaş'ın bilimsel başkanlığında gerçekleştirilen çalışmanın hiçbir yabancı unsur kullanılmadan, tamamen milli teknolojinin, milli geminin, uzmanların kullanımıyla gerçekleştirildiği bilgisini veren Ayaz, "Türkiye'de su altında 65 metre derinlikte yapılan ilk çalışmadır. Başarılı bir çalışmaya imza atıldı" dedi.

    TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü Müdürü Doktor Selma Ayaz da batık çalışmalarında yerli imkanlarla geliştirdikleri ekipmanların kullanıldığına dikkat çekerek, "Su altı insansız aracımızla belli derinliklere herhangi bir dalgıcın inmesine gerek kalmadan çalışmaları bu ekipmanımızla yapıyoruz. Ülkemizin zenginlikleri bitmiyor. Çok önemli tarihi eserler bulacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

    Didim açıklarından çıkarılan batık Rus savaş gemisi kalıntıları
    © AA / Mehmet Çalık
    Didim açıklarından çıkarılan batık Rus savaş gemisi kalıntıları

    TOPUN ÜZERİNDE RUS ARMASI VAR

    Doç. Dr. Harun Özdaş ise batık gemi ile ilgili yaptığı açıklamada, suyun çok derin olmasından dolayı güçlü bir teknolojiye ihtiyaç duyduklarını, milli ve yerli konsepte sahip R/V TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi'nde TÜBİTAK'ın teknolojik alt yapısı ile mevcut robotik sistemlerini kullandıklarını söyledi. Batığa ilk olarak robot sistemlerle daldıklarını belirten Özdaş, "Daha sonra da dalgıçlarla bu ikisini bir araya getirerek incelemelerde bulunduk. 65 metreden 10 günlük bir çalışma sonrasında çıkardık. 65 metrede yapılan ilk çalışma. Bu süreçte çok şey öğrendik. Hem robot teknolojisini bu alana uyguladık hem de dalgıçların ne gibi teknik eksikliklerinin olduğunu belirledik" dedi.

    Gemide bulunanlara ilişkin bilgi veren Özdaş, tanıttıkları topun 2 metre 95 santimetre uzunluğunda, 2.5 ton ağırlığında olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu:

    "Demir bir top, onun üzerinde bulunan Rus kraliyet ailesi arması, boynuzlarında bulunan Kiril alfabesi yazıtlarından bunun bir Rus topu olduğunu belirledik. Bu bizim için çok büyük bir heyecandı. Açıkçası böyle bir şey beklemiyorduk. Diğer bir top üzerinde yapılan çalışmada onun üzerinde de bir Rus arması tespit ettik. Şu anki bilgiler doğrultusunda bunun bir Rus savaş gemisine ait olduğunu belirledik. Robot sistemlerle yaptığımız çalışmada batığın bir büyük resmini gördük. Su altında yaklaşık bin 200 metrekarelik bir alana dağılmış batıkta 30 kadar top, gülle, mühimmat ile arma parçaları ve mutfak kaplarına rastlanmıştır."

    Özdaş, ahşap batık geminin suyla temas eden alt kısmının ise bakırla kaplandığını sözlerine ekledi.

    Didim açıklarından çıkarılan Rus savaş gemisi kalıntıları
    © AA / Kültür ve Turizm Bakanlığı
    Didim açıklarından çıkarılan Rus savaş gemisi kalıntıları

     

    Etiketler:
    Rus savaş gemisi, Rus savaş gemileri, TÜBİTAK, TÜBİTAK Marmara Araştırma Gemisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kazılar Dairesi Başkanlığı, Dokuz Eylül Üniversitesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı, Mehmet Türköz, Selma Ayaz, Melik Ayaz, Harun Özdaş, Türki, Didim, Aydın
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın

    Haberler

    Tüm haberler
    Tüm haberler

    Multimedya

    ‘Puta benziyor, günahtır’ diyerek kırılan müzenin logosunu
    ‘Puta benziyor, günahtır’ diyerek müzenin logosunu kırdılar
    Karikatür
    Trump: Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması’ndan çekileceğiz
    İnfografik
    Rusya karşıtı yaptırımlar ve uluslararası ticaret
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet