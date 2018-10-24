Azerbaycan Dışişleri Bakanı: Erivan'daki iktidar değişikliği diyalog sürecini durdurdu

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Ermenistan liderliğinin yakın bir dönemde mevcut format çerçevesinde diyalog sürecinin devamı için siyasi irade göstereceğini umduklarını belirtti.

© AP Photo / Tatyana Zenkovich Ermenistan Başbakanı Paşinyan istifa edeceğini açıkladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov, Güney Kafkasya'daki mevcut durumla ilgili Sputnik'e verdiği röportajda, Azerbaycan'ın Karabağ sorununun kademeli olarak çözülmesi amaçlayan müzakerelere devam etmeye hazır olduğunu söyledi.

Azerbaycan ile Ermenistan liderleri arasında bu sorunun çözüme kavuşturulmasına yönelik görüşmelerinin bu yılın sonuna kadar mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt veren Bakan, Bakü'nün sorumlu bir diyaloğa ihtiyaç olduğunu defalarca dile getirdiğini belirtti.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı arasında Duşanbe'deki son BDT zirvesininde yapılan üst düzey görüşmenin, Azerbaycan'ın diyaloğa hazır olduğuna dair iyi bir örnek olduğunu ifade etti.

Mammadyarov konuşmasının devamında "Ne yazık ki, Erivan'da gözlemlenen iktidar değişikliği ve siyasal çalkantı belli bir dereceye kadar süreci yavaşlattı" diyerek, Ermenistan liderliğinin yakın bir dönemde mevcut format çerçevesinde ve bilinen gündem temelinde diyalog sürecinin devamı için siyasi irade göstereceğini umduğunu belirtti.