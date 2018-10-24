Putin: Avrupa'ya enerji tedariki konusunda katkı sunmaya devam edeceğiz

Moskova'da bir araya gelen Putin ve İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, Rusya'da faaliyet gösteren İtalyan şirketlerin yöneticileriyle buluştu.

Güvenilir ve emin bir partner olarak görülen Rusya'nın itibarına değer verdiklerini belirten Putin, İtalya ve Avrupa'ya enerji tedariki konusunda katkı sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

İtalya'nın 1969 yılında Sovyetler Birliği ile imzaladığı uzun süreli gaz tedarik anlaşmasıyla Avrupa'da bu yönde adım atan ilk ülkelerden biri olduğunu ve günümüzde İtalya'nın Rus gazı tüketimi açısından Almanya'dan sonra ikinci sırada geldiğini kaydeden Rus lider, "İtalya ile enerji işbirliği, sadece tedarikle kısıtlı değil. Enerji yataklarının işlenmesine ilişkin ortak projelerimiz var. Ayrıca Amur bölgesinde doğalgaz rafinerisi inşa ediliyor. İtalyan iş dünyasının Rus elektrik enerjisinin geliştirilmesine katkı yapma kararlılığından memnunuz" ifadelerini kullandı.