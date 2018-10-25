Putin: Türk Akımı’na İtalya da bağlanabilir

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin Türk Akımı projesine katılımının, Güney Akım hikayesinin tekrarlanmayacağı garantisinin verilmesi durumunda mümkün olduğunu söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İtalya’nın Türk Akımı doğalgaz boru hattına bağlanma imkanını araştırdıklarını belirtti.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin Türk Akımı projesine katılımının, Güney Akım hikayesinin tekrarlanmayacağı garantisinin verilmesi durumunda mümkün olduğunu söylemişti.
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