Putin: Türk Akımı’na İtalya da bağlanabilir

Halihazırda altyapıyla ilgili konuların ve İtalya'nın boru hattına bağlanma seçeneklerinin incelendiğini dile getiren Putin, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte ile ortak basın toplantısında şunu dedi: "Bu, Bulgaristan üzerinden olabilir, hatta Sırbistan, Macaristan üzerinden de olabilir, Yunanistan üzerinden de olabilir".

Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa Birliği ve diğer ülkelerin Türk Akımı projesine katılımının, Güney Akım hikayesinin tekrarlanmayacağı garantisinin verilmesi durumunda mümkün olduğunu söylemişti.