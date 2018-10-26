Lavrov ile Pompeo, Putin-Trump zirvesini konuştu

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo'nun ABD tarafının talebi üzerine telefon görüşmesi yaptığı ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Lavrov ile Pompeo, telefon görüşmesi yaparak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasında 11 Kasım'da yapılması beklenen zirvenin hazırlıklarını konuştu.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı ve ABD Başkanı arasında yapılacak görüşmelere hazırlık kapsamında uluslararası gündemdeki güncel konular ve ikili ilişkiler istişare edildi" dendi.

Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov, Rusya ve ABD liderlerinin 11 Kasım'da Paris'te görüşmesine yönelik ön mutabakatın bizzat Putin ile Bolton tarafından teyit edildiğini duyurmuştu.

İkili daha önce Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de ilk kez yüzyüze bir görüşme gerçekleştirmişti.