'Ermenistan, ABD silahları satın alabilir'

Rus basınında yer alan habere göre, Ermenistan Başbakan Vekili Nikol Paşinyan, Ermenistan’a cazip bir teklif gelmesi durumunda, ABD’den silah alma konusunun tartışabileceğini söyledi.

© AP Photo / Tatyana Zenkovich Ermenistan Parlamentosu Paşinyan'ın adaylığını reddetti, fesih sürecini başlattı

Ekim ayında, ABD Başkanı Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un Erivan'a yaptığı ziyaret sırasında, Ermeni hükümetinin Rus silahları yerine Amerikan silahı satın alması teklifi yapılmıştı. Bolton, önerilen ABD silahlarının her durumda Rus silahlarından daha iyi olduğunu iddia etmişti.

Ermenistan Parlamentosu geçtiğimiz yılın Aralık ayında Rusya'nın Ermenistan'a Rus menşeili silahların satışı için 100 milyon dolarlık devlet ihracat kredisi sağlama anlaşmasını onaylamıştı.

Moskova, Şubat 2016'da Erivan'a Rus silahlarını satın alması için Erivan'a 200 milyon dolarlık bir devlet ihracat kredisi sağlamıştı. Ermenistan aldığı bu krediyle, Smerch çoklu roket fırlatıcı rampalar, Igla-S uçaksavar füze sistemleri, Avtobaz-M temel elektronik keşif sistemleri ve diğer silah türlerini satın almıştı.