Trump, Brezilya'nın aşırı sağcı yeni devlet başkanını tebrik etti: Daha yakın çalışacağız

ABD Başkanı Donald Trump, Brezilya Devlet Başkanlığına seçilen Sosyal Liberal Parti'nin (PSL) adayı aşırı sağcı Jair Bolsonaro'yu tebrik etti. Bolsonaro ile 'mükemmel' bir telefon konuşması gerçekleştirdiğini söyleyen Trump, Brezilya ile ABD'nin artık daha yakın çalışacağını söyledi.

Had a very good conversation with the newly elected President of Brazil, Jair Bolsonaro, who won his race by a substantial margin. We agreed that Brazil and the United States will work closely together on Trade, Military and everything else! Excellent call, wished him congrats! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 Ekim 2018

​ABD DIŞİŞLERİ DE AÇIKLAMA YAPTI

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, Brezilya'da yapılan devlet başkanlığı seçimine ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Bolsonaro'yu seçim zaferinden dolayı tebrik eden Nauert, "Brezilya'nın demokrasiye olan güçlü bağlılığını selamlıyor ve Brezilya halkını bu başarılı seçimde yer aldıkları için tebrik ediyoruz" ifadesini kullandı.

Nauert, ayrıca, ABD ve Brezilya arasında güvenliği, demokrasiyi, ekonomik refahı ve insan haklarını destekleme konusunda güçlü bir ortaklığın olduğunu belirtti.

'BOLSONARO İLE ÇALIŞMAYI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUZ'

Nauert, şunları kaydetti:

"Dünyadaki en büyük demokrasi ve ekonomiye sahip ülkelerden ikisi olarak, 21. yüzyılın en acil küresel ve bölgesel sorunlarını ele almak için birlikte çalışıyoruz. Brezilya ile olan derin iş birliğine değer veriyoruz ve önümüzdeki yıllarda seçilmiş Devlet Başkanı Bolsonaro ile çalışmayı dört gözle bekliyoruz".

Ülkede 7 Ekim'de yapılan devlet başkanlığı seçiminin ilk turunda, adayların yeterli oy çoğunluğuna erişememesinin ardından dün ikinci tur düzenlenmişti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, PSL'nin adayı aşırı sağcı Bolsonaro, oyların yüzde 56'sını alarak seçimin galibi oldu. İşçi Partisinin (PT) solcu adayı Fernando Haddad ise oyların yüzde 44'ünü aldı.