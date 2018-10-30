Uluslararası Kızılhaç Komitesi: Dünyada 100 binden fazla kişi kayıp

Uluslararası Kızılhaç Komitesi, dünya genelinde çeşitli sebeplerden 100 binden fazla kişinin kayıp olduğunu belirterek, bu durumu ‘küresel bir kriz' olarak nitelendirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun insan hakları komitesinde konuşan Uluslararası Kızılhaç Komitesi yetkilisi Agnes Coutou, dünya genelinde çeşitli nedenlerden 100 binden fazla kişinin halihazırda kayıp olduğunu bildirdi.

‘ŞİMDİYE KADAR EN YÜKSEK RAKAM'

Bunun şimdiye kadar kaydedilen en yüksek rakamı oluşturduğunu belirten Coutou, "Bunun, buzdağının görünen kısmı olduğunu, geçmiş ve devam eden çatışmalar nedeniyle kayıp olduğu tahmin edilenlerin yalnızca bir kısmını temsil ettiğini biliyoruz" dedi.

© AP Photo / Libya Sahil Güvenliği Libya açıklarında batan teknedeki yaklaşık 100 göçmen kayıp

Kayıp kişilerin, ailelerin ve toplumların tarihini derinden şekillendirdiğine dikkati çeken Coutou, "On yıllarca süren çatışmanın bu gibi çözülmemiş sonuçları barış umutlarını engelleyebilir" diye konuştu.Coutou, bu durumu "küresel bir kriz" şeklinde nitelendirdi.

‘ÇATIŞMADAN KAÇAN BİNLERCE KİŞİNİN TRANSİT VE HEDEF ÜLKELERDE DE KAYBOLUYOR'

Günümüzdeki savaşlara çeşitli ülkelerden gelen birey ve grupların müdahil olduğunu, bunun kaybolan veya kayıplardan etkilenen kişi sayısını artırdığını kaydeden Coutou, kayıp kişiler sorununun uluslararası boyutunun özellikle göç konusuyla örtüştüğünü, zira çatışmadan kaçan binlerce kişinin transit ve hedef ülkelerde de kaybolduğunu söyledi.

Coutou, Uluslararası Kızılhaç Komitesinin, kaybolmaların önüne geçmek için "erken ve önleyici eylem" çağrısında bulunduğunu vurguladı.