BM’den Suudi Arabistan’a ‘Kaşıkçı’nın cesedinin yerini açıklayın’ çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nin yayınladığı Bachelet'in açıklamasında, "Cesedin otopsisini de içerecek olan adli tıp ekspertizi, cinayetle ilgili herhangi bir soruşturma sırasında son derece önemli ve ben, Suudi Arabistan'ı hemen cesedin nerede olduğunu açıklamaya çağırıyorum" dendi.

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili soruşturmanın siyasi baskı olmaksızın bağımsız bir şekilde yürütülmesinin sağlanması için delilleri incelemeye ve tanık sorgulamalarına uluslararası uzmanların katılması gerektiğine dikkat çeken Bachelet, şu ifadeleri kullandı:

"Soruşturmanın bir takım siyasi gerekçeler oluşmadan yürütülebilmesi için delillere ve tanıklara erişebilecek olan uluslararası uzmanların sürece katılması uygun olur".

BM insan hakları yetkilisi, Kaşıkçı olayında işkence, zorla alıkoyma ya da keyfi infaz gibi ciddi insan hakları ihlallerinin olup olmadığını tespit etmenin, ayrıca resmi görevleri ne olursa olsun bu suça karışan herkesin bulunmasının büyük önem taşıdığını vurguladı.