Tahran ile Ankara, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü çerçevesinde Karabağ'da çözümü destekliyor

Türkiye, Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanlarının İstanbul’da yaptıkları görüşmenin ardından kabul edilen ortak bildiride, Karabağ sorununun çözüm sürecinin uluslararası hukuk normları çerçevesinde ve Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne uyularak yürütülmesi gerektiği kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Mammadyarov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in katılımıyla bugün İstanbul'da gerçekleşen Türkiye-Azerbaycan-İran Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, tarafların kabul ettiği ortak bildiri metnini yayınladı.

Bildiride, "Bakanlar, devletlerin içişlerine müdahale etmeme ilkeleri ve özellikle uluslararası düzeyde kabul görmüş devlet sınırlarının meşruiyetine, toprak bütünlüğüne ve dokunulmazlığına destek verilerek ve saygı gösterilerek, uluslararası hukuk normlarına uygun olarak bütün ihtilafların barışçıl şekilde çözüme kavuşturulması ilkelerine ilişkin taahhütlerini teyit etti" dendi.

Belgede ayrıca, "Bu bağlamda, Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Dağlık Karabağ sorununun yukarıda sıralanan ilkelere istinaden çözülmesinin önemi bir kez daha vurgulandı" ifadelerine yer verildi.