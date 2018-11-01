Paşinyan: Türkiye ile ilişkileri önkoşulsuz normalleştirmeye hazırız

© AP Photo / Tatyana Zenkovich Paşinyan: Türkiye’yle ön koşulsuz olarak diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız

Ermenistan Parlamentosu'nda konuşan Paşinyan, "Türkiye ile ilişkilerimizi önkoşul olmadan normalleştirmeye hazırız. Ancak bu 1915 Ermeni Soykırımı'nın uluslararası çapta tanınmasına verdiğimiz önemi azaltmaya hazır olduğumuz anlamına gelmiyor. Bizim için bu ikili ilişkilerdeki bir sorun ve bir uluslararası güvenlik meselesi. Bu ayrıca bizim insanlığa karşı yeni suçlar işlenmesinin önlenmesine yönelik bir katkımız " ifadelerini kullandı.

‘TEHDİTLER BİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRİR'

Paşinyan ayrıca Ankara'nın, Dağlık Karabağ'daki kriz nedeniyle Ermenistan-Türkiye sınırını kapattığını belirtti ve şunları söyledi:

"Bu kötü bir politika. Eğer birileri herhangi bir tehditle bizi krize yönelik bir çözüme zorlamayı umuyorsa, hata yapıyor. Türkiye ile müzakere sürecine hazırız. Ancak mecbur bırakılarak, tehditlerle veya bize karşı bir engelle herhangi bir adım atmayız. Böyle bir durumda, aksine daha da güçlenip birleşir ve istediğimiz sonuca ulaşırız."