Rus Dışişleri: Sınırı geçen Ruslara yönelik hak ihlalleri nedeniyle Kıbrıs büyükelçisine nota verildi

© REUTERS / Sergei Karpukhin Kıbrıs: Türkiye ile yeniden diyalog kurulması için Rusya'nın katkı sunmasını bekliyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın konuya ilişkin açıklamasında, "1 Kasım'da Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Rusya Federasyonu Büyükelçisi Markidis Rusya Dışişleri Bakanlığı'na davet edildi. Büyükelçinin dikkati, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin sınırını geçen Rus vatandaşlarına yönelik hak ihlallerinin sayısındaki artışa çekildi ve kendisine buna ilişkin nota sunuldu" dendi.

Açıklamada ayrıca tarafların ileride bu tür olaylara mahal verilmemesinin yollarını ele aldıkları kaydedildi.

Daha önce bazı medya kuruluşları, Rusya'nın Kıbrıs Büyükelçiliği çalışanlarının açıklamalarına atıfta bulunarak adaya Kıbrıs Cumhuriyeti'ndeki havalimanlarından ülkeye giriş yapan, ancak Kuzey Kıbrıs'taki otellerde konaklamayı planlayan Rusların sınırdışı edildiğini, ayrıca Kuzey Kıbrıs'taki havalimanlarını kullanarak gelen kişilerin güney kısımlara geçmesinin yasaklanabileceğini bildirmişti.