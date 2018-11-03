Rusya ile Küba, ABD'yi INF'den çekilme kararını gözden geçirmeye çağırdı

Moskova'da bir araya gelen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Kübalı mevkidaşı Miguel Diaz-Canel, ABD'ye Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilmeyi yeniden düşünme çağrısı yaptı.

Putin, ilk Moskova ziyaretini gerçekleştiren Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'le Kremlin'de bir araya geldi.

Görüşmenin sonunda bir ortak açıklama yayınlayan liderler, ABD yönetimine INF'den çekilme kararını gözden geçirmeye davet etti.

'TEK TARAFLI YAPTIRIMLARI KINIYORUZ'

Putin ve Diaz-Canel, uluslararası ilişkilerde başvurulan tek taraflı yaptırımları kınadı.

Bu tedbirlerin meşru hükümetlerin devrilmesi için kullanılmasını endişe verici bulan Putin ve Diaz-Canel, "Moskova ve Havana, ülkelerdeki ekonomik durumun bozulması ve istikrarsızlık yaratılması da dahil çeşitli yollarla meşru hükümetleri devirmek için bu yöntemlerin kullanmasından duyduğu rahatsızlığı dile getirerek, uluslararası hukuka aykırı tek taraflı yaptırımların kullanılmasını kınıyor" ifadelerini kullandı.

'RUSYA, ABD'NİN KÜBA'YA YÖNELİK AMBARGOLARININ KALDIRILMASINI DESTEKLİYOR'

Ortak açıklamaya göre Rusya, Küba'ya ABD tarafından uygulanan ambargonun kaldırılmasına desteğini sürdürdü.

Açıklamada, "Rusya Devlet Başkanı, ABD'nin Küba'ya yaklaşık 60 yıldır uyguladığı ekonomik, ticari ve finansal ambargonun derhal ve ön koşulsuz olarak kaldırılması konusunda Küba halkı ile dayanışma içinde olmayı sürdürdüğünü teyit etti" dendi.