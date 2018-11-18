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20:48 18 Kasım 2018
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    APEC zirvesi aile fotoğrafı çekiminde Cinping önünden geçtiği Pence'e bakış fırlatırken

    ABD-Çin kavgasının gölgesinde APEC zirvesi: İlk kez ortak bildiri yayımlanamadı

    © REUTERS / David Gray
    Dünya
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    Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde ABD ile Çin arasındaki anlaşmazlık nedeniyle liderler sonuç bildirisi üzerinde uzlaşmaya varamadı. Pasifik ülkeleri arasında son 29 yılda ilk defa bir zirvede deklarasyon yayımlanmadı.

    ABD-Çin
    © AP Photo / Andy Wong
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    APEC zirvesine evsahipliği yapan Okyanusya ülkesi Papua Yeni Gine'nin Başbakanı Peter O'Neill, bazı anlaşmazlıklar nedeniyle sonuç bildirisinin yayımlanamadığını duyurdu.

    'İKİ DEV KAPIŞINCA'

    21 ülkenin katıldığı zirveye ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları damga vurdu. "Odada iki muazzam dev vardı" betimlemesini yapan O'Neill, bütün dünyanın küresel güçler ABD ile Çin arasındaki gerilim nedeniyle endişeli olduğunu belirtti.

    Papua Yeni Gine lideri, zirvenin konusu olmamasına karşıni iki ülke arasındaki Dünya Ticaret Örgütü anlaşmazlıklarının da suyüzüne çıktığını kaydetti.

    ABD Başkan Yardımcısı Pence
    © REUTERS / Athit Perawongmetha
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    'HAKSIZ TİCARET-TEK TARAFLILIK SUÇLAMALARI'

    Associated Press tarafından incelenen bildiri taslağına göre, ABD, Çin'e karşı güçlü bir dille haksız ticaret yaptığının vurgulanmasını isterken, Çin de ABD'nin tek yanlılık yaptığının yer almasını istedi.

    Kanada Başbakanı Justin Trudeau, bu konuyla ilgili farklı görüşlerin bulunmasına şaşırmamak gerektiğini söylerken bu tip fikir ayrılıklarının bildiri üzerinde anlaşmayı engellediğini belirtti.

    KUŞAK VE YOL PROJESİ PENCE'İN HEDEFİNDE

    Zirvede dün konuşan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Çin'in 'Kuşak ve Yol Girişimi' kapsamında İndo-Pasifik bölgesinde altyapı projeleri için saydam olmayan krediler sunduğunu iddia etmişti.

    Karikatür
    © Sputnik / Vitaliy Podvitski
    Pence'ten Çin'e soğuk savaş tehdidi

    "Çin'in kredi teklifleriyle desteklediği altyapı projeleri bitirilemez ve kalitesiz" iddiasında bulunan Pence, "Bu projeler ülkeleri kredi borçlarına sürüklüyor. Borçlanarak, ülkenizi ve bağımsızlığınızı tehlikeye atmayın. Ülkenizi koruyun" demişti.

    GÜMRÜK VERGİLERİNİ İKİYE KATLAMA TEHDİDİ

    ABD Başkan Yardımcısı, Trump yönetiminin Çin politikasını değiştirmeyeceğini vurgularken, Çin'den ithal edilen mallara zaten yükselttikleri gümrük vergilerini iki katından fazla artırabileceklerine dair gözdağı verdi. 

    Filipinler lideri Rodrigo Duterte
    © REUTERS / Ezra Acayan
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    'AMERİKAN POLİTİKALARI BAŞARISIZLIĞA MAHKUM'

    Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ise Kuşak ve Yol projesini "Kimseyi hedef almıyor ve kimseyi dışlamıyor. Bazılarının iddia ettiği gibi bu, bir tuzak değil" diye savundu.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Önce Amerika', 'Amerika'yı yeniden muhteşem yapmak' diye slogaanlaştırdığı korumacı politikalarını kınayan Cinping, bu miyop politikaların başarısızlığa mahkum olduğunu dile getirdi. "Soğuk Savaş'ta kimse kazanamaz" iddiasında bulundu.

    Etiketler:
    Şi Cinping, Mike Pence, Peter O'Neill, Papua Yeni Gine, Çin, ABD
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