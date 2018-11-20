'ABD ile Çin'in ticaret savaşı, üçüncü ülkeleri 'sert' bir şekilde etkileyecek'

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ABD ile Çin'in gümrük tarifelerini karşılıklı olarak artırmasının bazı ülkeleri de “sert” bir şekilde etkileyerek ekonomik büyümelerinin yavaşlamasına sebep olacağı uyarısında bulundu.

Banka, aylık raporunda, ABD ve Çin'in karşılıklı olarak milyarlarca dolarlık ithalata uyguladığı ek tarifeleri artmasının bazı ülkelerde ekonomik büyümeyi yavaşlatacağına işaret etti.

ABD ile Çin arasındaki ticari ihtilafların artmasının üçüncü ülkeleri sert bir şekilde etkileyeceğine işaret edilen raporda, "enflasyon, faiz ve doların değeri" senaryosu çizildi.

Bankanın senaryosuna göre, bir ülkede ek gümrük vergilerinden dolayı fiyatların yükselmesi, ülkede faizlerin yükselmesine sebep olabiliyor. Fiyatların hızlı olarak yükselmesinden dolayı, merkez bankasının, enflasyonu kontrol altında tutmak için, faizleri daha fazla artırması gerekiyor.

Böylece yüksek faizler, ülke parasının değerinin tekrar belirlenmesine sebep oluyor. Eğer Fed faizleri artırırsa, yabancı yatırımcılar faiz geliri elde etmek için ABD tahvillerine yönelecek, bu da doları destekleyecek ve öteki ülke para birimlerinin değer kaybetmesine sebep olacak.

'KÜRESEL EKONOMİDE KAYIPLAR MÜMKÜN'

Bankanın ekonomistlerine göre, dünyanın iki büyük ekonomisi olan ABD ve Çin arasında ticaretteki anlaşmazlıklar artmaya devam ederse, küresel ekonomi de önemli ölçüde kayıplar mümkün hale gelecek.

ABD ve Çin'in karşılıklı olarak ithalat tariflerini daha da artırması durumunda, Çin'in gayri safi yurt içi hasılasında yüzde 1'lik gerileme, dünya ticaretinde de yüzde 1.5'den fazla bir düşüş yaşanabilecek.

Ticaret ihtilaflarının artması, İtalya ve Almanya'nın gayri safi yurt içi hasılasında da sırasıyla yüzde 0.4 ve yüzde 0.3'lük olumsuz bir etki yapacak.

Bundesbank raporunda ayrıca, Alman ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 0.2 küçülmesinden sonra son çeyrekte büyümenin yukarı yönlü güçlü bir şekilde toparlanacağını da bildirildi.