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    G20 leaders pose for a family photo during the G20 summit in Buenos Aires, Argentina November 30, 2018.

    G20 zirvesi sonuç bildirgesi: ABD'ye rağmen İklim Anlaşması'na devam, DTÖ'ye reform

    © Sputnik / Vladimir Astapkovich
    Dünya
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    Arjantin'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesinde uluslararası düzenin kurallara bağlı şekilde sürdürülmesine, ABD'nin itirazlarına rağmen Paris İklim Anlaşması'nın aynen uygulanmasına ve Dünya Ticaret Örgütünün reforme edilmesine vurgu yapıldı. Zirvenin 2019'da Japonya'da, 2020'de Suudi Arabistan'da düzenlenmesi kararlaştırıldı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Almanya Başbakanı Angela Merkel G20
    © Sputnik / Mikhail Klimentyev
    Putin ve Merkel G20'de Suriye'yi görüştü
    Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te bugün sona erecek G20 Liderler Zirvesi'nin Sonuç Bildirgesi açıklandı.

    Bildirgede geleceğe yönelik iş birliği, kalkınma için altyapı, sürdürülebilir gıda stratejisi ve cinsiyet eşitliği gibi başlıkların kapsamlı şekilde ele alındığı kaydedildi.

    ULUSLARARASI DÜZENE ATIF, DTÖ'DE REFORM ÇAĞRISI

    31 maddeden oluşan ve ağırlıklı olarak uluslararası ekonomik düzene vurgu yapılan bildirgede, öncelikle kurallara bağlı bir uluslararası düzenin işlediğinden emin olmanın önemine işaret edildi.

    Uluslararası ticaret kurallarının ülkeleri dezavantajlı duruma sokmaması gerektiğine dikkat çekilen bildirgede, Dünya Ticaret Merkezinin (DTÖ) bazı fonksiyonlarının yetersiz kaldığına ve bunların reforme edilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

    İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ MADDESİNE SADECE ABD KATILMADI

    Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin
    Türkiye Cumhurbaşkanlığı
    Erdoğan ile Putin G20 zirvesi çerçevesinde görüştü
    Bildirgede, Paris İklim Anlaşması'nın 'geri döndürülemez' olduğuna vurgu yapılarak tam anlamıyla uygulanmasının önemine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye işaret edildi.

    Bildirgenin bir sonraki maddesinde ise ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan geri çekilme kararının arkasında durduğu ve "çevreyi  koruyarak" tüm enerji kaynaklarını en verimli şekilde kullanacağını ifade ettiği belirtildi.

    Böylece Sonuç Bildirgesinin iklim değişikliği ile ilgili bölümüne sadece ABD katılmadığını beyan etmiş oldu.

    'TERÖRÜN HER TÜRLÜSÜNE' KINAMA

    Bildirgede ayrıca terörün her türlüsünün güçlü şekilde kınandığına vurgu yapılarak, Hamburg'daki G20 Zirvesi'nde beyan edilen terörle mücadele açıklamasının arkasında durulduğu kaydedildi.

    Bildirgenin son maddesinde ise 2019 yılındaki G20 Zirvesi'nin Japonya'da, 2020'deki zirvenin ise Suudi Arabistan'da yapılmasına karar verildiği belirtildi.

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    Etiketler:
    Paris İklim Anlaşması, G20, Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ), Arjantin
    Topluluk kurallarıTartışma
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