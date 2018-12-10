Huawei CFO’su Mıng Vancou’nun kefalet duruşması bugün

Huawei şirketinin CFO'su Mıng'ın, geçen Cuma günü Vancouver’da başlayan ve henüz tamamlanmayan kefalet duruşmasının bugünkü oturumunda, hakimin nasıl bir karar vereceği de merakla bekleniyor. Mıng, halen Vancouver’da hapiste tutuluyor.
Mıng Vancou, suçlandığı "birden fazla uluslararası kurumu dolandırmak için komplo kurmak’’ suçundan suçlu bulunması halinde 30 yıl hapis cezası ile cezalandırılabilecek. ABD Adalet Bakanlığı, Mıng Vancou'nun yargılanmak üzere ABD makamlarına teslim edilmesini istiyor.
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KANADA'DAKİ ÇİNLİLERDEN MING İÇİN DESTEK YÜRÜYÜŞÜ
Öte yandan Mıng Vancou'nun tutuklu bulunduğu British Columbia eyaletinin Vancouver kentinde yaşayan Çin asıllı Kanadalılar, Mıng için destek yürüyüşü yaptı. Yüzlerce kişinin katıldığı yürüyüşü organize eden Kanada Kadın ve Çocuk Birlikleri Derneği Başkanı Mei Han Dong, Mıng'ın bir Çin vatandaşı olduğunu ve Çin yasalarına göre yargılanması gerektiğini söyledi. Dong, "Biz ABD yasalarının uluslararası hukukun yerine geçmesine itiraz ediyor ve ABD yasalarının uluslararası hukuku geçersiz kılmaması gerektiğine inanıyoruz. Mıng Vancou, adil ve eşit muamele görmelidir." dedi.
NE OLMUŞTU?
Olayın ardından Çin Dışişleri Bakanlığı, Mıng Vancou’yu gözaltına alan Kanada'yı insan haklarını ihlalle suçlamış ve Huawei yetkilisinin bir an önce serbest bırakılmasını talep etmişti.
Çin'in Shenzhen kentinde 1987'de kurulan ve bugün dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketleri arasında yer alan Huawei'nin, 170 ülkede 180 binden fazla çalışanı bulunuyor. Bilgi ve iletişim teknolojisi (ICT) çözümleri, telekomünikasyon, kurumsal ağlar, bulut, akıllı telefon ve internet alanlarında hizmet veren Huawei'nin yıl sonunda piyasa değerinin 100 milyar doları geçmesi bekleniyor.
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