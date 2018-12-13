Yemen savaşı: Taraflar Hudeyde için anlaşmaya vardı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsveç'te sona eren Yemen konulu istişare toplantılarında Yemen halkı için hayati önem taşıyan Hudeyde limanı ve kenti için tarafların anlaşmaya vardığını duyurdu.

© AP Photo / Hani Mohammed Kuveyt: Yemen'de savaşı bitirecek anlaşmanın ev sahipliğine hazırız

Guterres, İsveç'in başkenti Stockholm'e 77 kilometre uzaklıkta bulunan Rimbo kasabasındaki Johannesberg Sarayı'nda geçen perşembe başlayan istişare toplantılarının kapanışında düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalar yaptı.

"Hudeyde limanı ve kenti için anlaşmaya vardık." diyen Guterres, anlaşmanın limana ve kente "tarafsız güçlerin konuşlandırılmasını" ve "geniş çaplı ateşkesin sağlanmasını" kapsadığını vurguladı.

'BM, LİMANDA LİDER ROLÜNÜ ÜSTLENECEK'

Guterres, anlaşma gereğince "BM'nin limanda lider rolünü" üstleneceğini, Yemen'e insani yardımların önünün açılacağını, böylelikle milyonlarca Yemenlinin yaşam şartlarının iyileştirileceğini bildirdi.

Taiz'deki durumun kolaylaştırılması için ayrıca ortak bir anlayışa ulaştıklarını aktaran Guterres, kentte "insani bir koridorun" açılacağına inandığını ifade etti.

© REUTERS / Halid Abdullah 'Yemen'de ABD yapımı bir trajedi var'

Guterres, gelecek ocak ayında yapılması planlanan bir sonraki Yemen barış görüşmelerinde siyasi konulara ilişkin taslak çerçeve anlaşmasının müzakere edilmesi konusunda da taraflarla anlaşmaya vardıklarını, bunun barış sürecinde çok önemli bir adım olduğunu kaydetti.

Konuşmasının ardından istişare toplantılarına katılan meşru hükümet ve Husilere Arapça ve İngilizce teşekkür eden Guterres, istişare toplantısına ev sahipliği yapan İsveç Dışişleri Bakanı Margot Wallström, BM Yemen Özel Temsilcisi Martin Griffiths ve heyet temsilcileriyle basın mensuplarına toplu poz verdi.

Yemen'in yaptığı ithal gıda ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı, insani yardımların da yüzde 80'inin giriş noktası olması açısından Hudeyde limanı Yemen halkı için hayati önem taşıyor.

BM ANLAŞMA TEKLİFLERİ SUNMUŞTU

BM Yemen Özel Temsilcisi Griffiths'in Sözcüsü Hanan Elbadawi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, BM'nin taraflara ülkede devam eden iç savaşa bir çözüm bulunmasını öngören yol haritasının belirlenmesi için taslak çerçeve anlaşması sunduğunu belirtmişti.

Taslak anlaşmanın geçiş dönemi, güvenlik ve siyasi önlemleri içerdiğini aktaran Elbadawi, teklifleri tek bir metinde sunmadıklarının altını çizmişti.

Elbadawi, Hudeyde Limanı'nın statüsü, Sana Uluslararası Havalimanı'nın yeniden açılması ve Yemen'in ekonomik durumuna ilişkin konuların da ayrı ayrı sunulan teklifler arasında yer aldığını kaydetmişti.

YEMEN'DE DİYALOG ÇABALARI

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Yemenli taraflar arasındaki diyalog görüşmeleri, 2015'te İsviçre'nin Biel ve Cenevre kentleri ile 2016'da Kuveyt'te yapılan 3'üncü turun ardından sekteye uğramıştı.

İki yıl aradan sonra 6 Eylül'de Cenevre'de yapılması planlanan Yemen konulu istişare toplantıları, Husilerin katılımının sağlanamaması nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.