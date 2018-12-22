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05:51 22 Aralık 2018
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    BM Genel Kurulu

    BM Genel Kurulu, INF Antlaşması Kararı'nı reddetti

    © AA / Cem Özdel
    Dünya
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    BM Genel Kurulu, Rusya tarafından sunulan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) kararını red etti. 89 ülke temsilcisinin katıldığı oylamada 43 ülke temsilcisi lehte oy kullanırken, 46 ülke temsilcisi de aleyhte oy kullandı.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov
    © Sputnik / Vitaliy Belousov
    Rusya Dışişleri: ABD'nin INF'den çekilme kararı kesinleşti
    ABD, AB ülkeleri, Japonya, Türkiye, İsrail, ve Ukrayna  karşı oy verirken, Çin, İran, Suriye ve bir dizi Latin Amerika ülkesi kararı destekledi.

    Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy, oylamanın ABD’nin pozisyonunun kabul görmediğini gösterdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “BM üyesi ülkelerin sadece dörtte biri, en başından bu yana ABD’nin çizgisi dışına çıkmayan bir çok ülke, karşı oy kullandı. Geriye kalanlar ya çekimser kaldı, ya katılmadı ya da kararımızı destekledi. Bu da, ABD’nin INF ile ilgili mantığının BM’de desteklenmediğini gösteriyor. Ancak ülke temsilcileri bunu açıkça söylemekten çekiniyor.”

    ABD Başkanı Donald Trump Rusya'nın anlaşmayı yerine getirmediğini gerekçe göstererek Washington'u Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan çekme niyetinde olduğunu "Anlaşmadan çıkacağız, ardından silahları geliştireceğiz" sözleriyle açıklamıştı.

    8 Aralık 1987'de Washington'da SSCB lideri Mihail Gorbaçov ve ABD'nin dönem Başkanı Ronald Reagan'ın imzaladığı anlaşma kapsamında SSCB ve ABD, 500-1000 kilometre ve 1000-5.500 kilometre menzilli füze ve fırlatıcılarını imha etmeyi, ayrıca ileride de bu tür füzeleri üretmemeyi, test etmemeyi ve konuşlandırmamayı taahhüt etmişti. Anlaşma çerçevesinde 1991 ortalarına kadar 2692 füze imha edilmişti.

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    Etiketler:
    INF Anlaşması, BM Genel Kurulu, Donald Trump, Dmitriy Polyanskiy, Suriye, İran, Çin, Ukrayna, İsrail, Rusya, Türkiye, ABD
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