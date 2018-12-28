NI, Batı’nın Karadeniz’de Rusya’ya gönderdiği ‘sinyali’ alaya aldı

İngiltere Savunma Bakanı Gavin Williamson'ın Kiev yönetiminin Rusya karşısında yalnız olmadığını göstermek için HMS Echo askeri keşif gemisini Karadeniz'e gönderdikleri açıklaması değerlendiren NI, bu geminin çok amaçlı hidrografik gemi olduğuna dikkat çekerek, tüm silahların 2 adet 20 mm top ve birkaç makineli tüfek olduğunu vurguladı. Yazıda, bu geminin sadece bilimsel görevleri yerine getirebildiği, bu görevlerden birinin deniz dibi haritasını hazırlamak ve netleştirmek olduğu kaydedildi. HMS Echo'nun, Rusya'nın Kerç Boğazı yakınlarında tutukladığı Ukrayna botlarından daha zayıf silahlara sahip olduğuna işaret eden dergi, bu geminin yoğun saldırıya karşı koyacak güçte olduğuna şüpheyle baktıklarını yazdı.

HMS Echo'nun, Ukrayna'ya kuşkulu ‘desteğin' tek örneği olmadığı belirtilen yazıda, Batı'nın politik kararlığı ile giderek yükselen ‘Rus tehdidi' arasındaki orantısızlığın, gerçek güç gösterisi yerine ‘kof' şovlara yol açtığı ifade edildi.

© REUTERS / Gleb Garanich Ukrayna, Azak Denizi ve Karadeniz kıyısına asker takviyesi yapıyor

Örnek olarak ABD Hava Kuvvetleri'ne ait OC-135 keşif uçağının Ukrayna üzerindeki uçuşu gösteren NI, ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'un, uçuşun Ukrayna ve diğer partner ülkelere bağlılığı teyit etmek için gerçekleştirildiği açıklamasını hatırlatarak, "Aslında bu uçak Ukrayna'nın Donbass ve Kırım'dan çok uzak bölgeleri üzerinden uçtu" ifadesini kullandı.

Dergi, bağımsız güvenlik uzmanı Steffan Watkins'in, "Tartışmalı bölgeler üzerinden uçmadılar. Sanırım bu bir eğitim uçuşuydu. Kitlenin, bunu Rusya'ya sinyal olarak algılaması için iyice şişirilmiş ve abartılmıştı" yorumuna da yer verdi.

NI, HMS Echo'nun Ukrayna'ya gelişinin de benzer şekilde ‘dehşet verici' olduğunun altını çizdi.

Buna rağmen İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya desteğini sürdürmeye ve 2019'da Ukraynalı askerlerin eğitimi için Kiev'e uzmanlarını gönderme niyetinde.