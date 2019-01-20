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18:26 20 Ocak 2019
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    ABD'ye yürüyen göçmen konvoyu

    'Dünyanın yarısından fazlası göçmenlere olumlu bakıyor'

    © REUTERS /
    Dünya
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    Dünya genelinde yapılan bir anket, dünya nüfusunun yarısından fazlasının ülkeler arası iş birliğini desteklediğini, göçün iyi bir şey olduğunu düşündüğünü ve iklim bilimcilere güvendiğini ortaya koydu.

    EU Commissioner for Migration, Home Affairs and Citizenship Dimitris Avramopoulos (File)
    © AP Photo / Darko Vojinovic
    'Avrupa'da artık göçmen krizi yok'
    Anket, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan 10 bin kişi ile yapıldı.

    Ankete Güneydoğu Asya ve Afrika'dan katılanların yüzde 88'i ülkeler arasındaki iş birliğinin son derece önemli olduğunu vurgularken, Batı Avrupa ise yüzde 61 ile bunu en az destekleyen bölge çıktı.

    Kuzey Amerika'dan katılımcıların yüzde 70'i ülkeler arası iş birliğini önemserken, dünya genelinde ise bu oran yüzde 76 olarak belirlendi.

    DÜNYANIN YÜZDE 57'Sİ OLUMLU BAKIYOR

    Dünya nüfusunun yüzde 57'si göçmenlerin yeni ülkelere gitmesini "büyük ölçüde iyi bir durum" olarak nitelerken, Doğu Avrupa'da bu oran yüzde 40'ta kaldı.

    Orta Amerikalı göçmen kervanından 800-1000 kişilik bir grup, Meksika'nın ABD sınırındaki Tijuana'ya ulaştı. Göçmenler, kentte ABD ile sınırı belirleyen duvarı adeta kuşatmaya aldı.
    © REUTERS / Jorge Duenes
    2018'de ABD-Meksika sınırında 376 göçmen hayatını kaybetti
    ABD'de iktidar ile muhalefet arasında Meksika sınırına duvar inşa etme konusunda gerginlik sürerken, anket, Kuzey Amerikalıların yüzde 66'sının göçmenler hakkındaki olumlu görüşünü ortaya koydu.

    Ankete katılanların yüzde 54'ü İklim değişikliği konusunda bilim insanlarına güvendiğini kaydederken bu oran Kuzey Amerika'da sadece yüzde 17 olarak belirlendi.

    Anket sonuçlarının salı günü İsviçre'nin Davos kentinde düzenlenecek Dünya Ekonomik Forumu yıllık toplantısında da ele alınacağı bilgisi paylaşıldı.

    Etiketler:
    araştırma, anket, göçmen, mülteci, Dünya Ekonomik Forumu (WEF)
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