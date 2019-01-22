Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile Davos'ta görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, İsviçre'nin Davos kasabasında gayriresmi olarak bir araya geld

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Aliyev ve Paşinyan, 49. Dünya Ekonomik Forumu'na katılmak için bulundukları Davos'ta görüştü.

Görüşmede, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecindeki mevcut durum müzakere edildi.