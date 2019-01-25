Münih Güvenlik Konferansı Başkanı Ischinger: INF Antlaşması’nı kurtarma umudumu kaybettim

Wolfgang Ischinger, Davos’taki Dünya Ekonomik Forumu’nda “Anlaşmanın kurtarılabileceğine olan umudum artık kalmadı. Bu, silahların kontrolü konusunda korkunç bir geriye dönüştür. Avrupa güvenlik mimarisinin güvenilebilecek temellerinden biri sadece diyalog, siyasi müzakere ve işbirliği değil, aynı zamanda silahların kontrolü alanında, silahların artırılmaması ve silahlanma yarışını başlatmaması hedefiyle silahların kısıtlanması konusunda anlaşma yapmaktır” dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Çarşamba günü ABD tarafından INF tartışmalarının odak noktası haline getirilen 9M729 füzesini yabancı askeri ataşelerin de katıldığı bir brifingde ilk kez tanıttı. Brifinge, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ), BRICS, AB ve NATO ülkelerinin yanı sıra diğer Avrupa ve Asya ülkeleri askeri ateşeleri ve askeri-diplomatik temsilcileri davet edildi. Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın askeri ateşelerinin yanı sıra Avrupa Birliği ve Rusya’daki NATO misyonunun temsilcileri brifinge katılmadı.

ABD İLE RUSYA ARASINDA INF ANLAŞMASI GERGİNLİĞİ

Son yıllarda, Moskova ile Washington birbirlerini INF anlaşmasını ihlal etmekle suçluyorlar. Rusya, defalarca antlaşma kapsamındaki yükümlülüklerine kesinlikle uyduğunu açıkladı. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın ABD'ye antlaşmanın Amerikalılar tarafından uygulanması konusunda çok ciddi soruları olduğunu belirtti. Lavrov’a göre ABD’nin, Moskova’nın INF Antlaşması’nı ihlal ettiği yönündeki suçlamaları temelsizdir, 9M729 füzesi anlaşmanın izin verdiği aralıkta test edildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçen ayın başında yaptığı açıklamada, "Moskova, yükümlülüklerini yerine getirmeye geri dönmezse Washington, 60 içinde Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) çekilecek" demişti. Washington'un verdiği süre 2 Şubat'ta doluyor.