'56 milyon kişi acil gıda yardımına muhtaç'

Birleşmiş Milletler (BM), savaş ve çatışmaların yaşandığı 8 ülkede gıda kıtlığının arttığını, 56 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

© REUTERS / Khaled Abdullah BM: Yemen'de 18 milyon kişi açlık tehdidi ile karşı karşıya

Dünya Gıda Programı ile BM Gıda ve Tarım Örgütünün raporuna göre, Afganistan, Orta Afrika Cumhuriyeti, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Güney Sudan ve Yemen'de geçen yıl çatışmalar nedeniyle gıda kıtlığı arttı.

Raporda söz konusu beş ülkeyle Suriye, Somali ve Çad Gölü Havzası'nda yaklaşık 56 milyon kişinin acil gıda yardımına ihtiyaç duyduğu belirtildi.

Uzun süreli savaşlardaki artışın ''eşi benzeri görülmemiş, kabul edilemez seviyelerde'' açlık ve kıtlığa neden olduğuna işaret edilen raporda, insani yardım çalışanlarına yönelik şiddetin de arttığı, yardım örgütlerinin çalışmalarını askıya almak zorunda kaldığı vurgulandı.

Yemen'de dünyanın en büyük insani krizinin yaşandığı belirtilen raporda, 2018'in son 6 ayında Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde artan silah çatışmalar nedeniyle 13 milyon kişinin gıda güvenliğinin olmadığı kaydedildi.