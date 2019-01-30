'Dünyanın nükleer güçleri, Pekin’deki toplantıda uzlaşamadı'

© REUTERS / U.S. Navy/Mass Communication Specialist 1st Class Ronald Gutridge ABD nükleer başlık üretmeye başladı: Trident füzelerinde kullanılacak

Ryabkov, "Nükleer silahlı devletler arasında derinleşen güven eksikliğinden kaynaklanan tüm bu olayların, bu format üzerinde tehdit teşkil etmesinin rahatsızlık vermemesi mümkün değil'' dedi.

Ryabkov ayrıca, dünyadaki çatışma potansiyeli seviyesinin tehlikeli bir noktaya ulaşmasının sebeplerinden birinin de, bazı ülkelere dışarıdan müdahale ve sallama girişimleri olduğunu belirtti.

Bazı ülkelerin doktrinlerinde değişiklikler yaparak nükleer silah kullanımı eşiğini düşürmelerinin Rusya'nın endişelenmesine neden olduğuna vurgu yapan Ryabkov, ""Bu nedenle, hem Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın güçlendirilmesi bağlamında, hem de daha geniş bir perspektifte nükleer silahlı beş devletin rolü ve yeri sorusu özellikle büyük önem arz ediyor" ifadelerini kullandı.

Rusya, Çin, ABD, İngiltere ve Fransa, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması uyarınca beş "nükleer silahlı devlet" olarak kabul ediliyor.

Beş ülkenin koordinatörlerinin resmi toplantısı, Çarşamba günü kapalı olarak yapıldı. Toplantıda beş ülkenin politikalarının yanı sıra, nükleer enerji ve silahsızlanma konuları ele alındı.

Perşembe günü, resmi heyetlerin yanı sıra uzmanlar, sivil toplum örgütleri temsilcileri ve askerlerin katılacağı bir konferans düzenlenecek.