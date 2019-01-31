Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: 2019 gündemimizin başında İran ve Kuzey Kore var

Amano, İran’ın nükleer çalışmalarını KOEP kapsamında sürdürdüğünü ifade ederek, "Birçok kez söylediğim gibi İran'ın bu taahhütleri tam olarak uygulamaya devam etmesi esastır." görüşünü paylaştı.
KUZEY KORE'NİN NÜKLEER PROGRAMI
Kuzey Kore’nin nükleer programına dikkati çeken Amano, ilgili ülkeler arasında siyasi bir anlaşmaya varılması durumunda temel bir doğrulama rolü oynamaya hazır olduklarını yineledi.
Amano, ajansın, Kuzey Kore’nin nükleer programını doğrulayabilecek tek uluslararası kuruluş olduğunu belirtti.
'AJANSIN GÜVENİLİRLİĞİNE' VURGU
Amano, UAEA’nın nükleer silaha sahip olmayan ülkelerin nükleer silah geliştirmelerini engelleyerek, 60 yıldır dünya barışı ve güvenliğine önemli bir katkı sağladığını hatırlattı.
Ajansın politik olmayan teknik bir kurum olduğunu vurgulayan Amano, siyasi konulara karışmaktan kaçındıklarını ifade etti.
Amano, kurumun kuruluşundan itibaren üye devletler ve ajans arasında sorumluluk dağılımı yapıldığını, siyasi alanın üye ülkelerin, teknik alanın ise ajansın çalışma sahasına girdiğini dile getirerek, "Ajansın bağımsızlığı baltalanmamalıdır" ifadesini kullandı.
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