Ukrayna, ordusu için Türkiye’den milyonlarca dolarlık yardım bekliyor

Klimkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında, "Türk dostlarımız, ordumuza özel yardım sunacak ve bu ciddi bir yardım olacak. Önümüzdeki yıllarda. Bunu konuşuyoruz. Söz konusu çok ciddi rakamlar, ciddi alanlar, onlarca milyon dolar" dedi.
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Ukraynalı bakan, yardımın içeriğiyle ilgili bilgi vermedi.
Rusya, Ukrayna'ya silah yardımının bu ülkenin doğusundaki Donbass bölgesindeki çatışmayı körükleyeceği sebebiyle bu tür planlara karşı olduğunu defalarca dile getirmişti.
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