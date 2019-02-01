Ukrayna, ordusu için Türkiye’den milyonlarca dolarlık yardım bekliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Türkiye’nin Ukrayna ordusuna en yakın zamanda onlarca milyon dolarlık yardım sağlamasını beklediklerini belirtti.

© Sputnik / Stringer Ukrayna: Türkiye ile serbest ticaret bölgesine yönelik müzakereleri bu yıl tamamlamalıyız

Klimkin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısında, "Türk dostlarımız, ordumuza özel yardım sunacak ve bu ciddi bir yardım olacak. Önümüzdeki yıllarda. Bunu konuşuyoruz. Söz konusu çok ciddi rakamlar, ciddi alanlar, onlarca milyon dolar" dedi.

Ukraynalı bakan, yardımın içeriğiyle ilgili bilgi vermedi.

Rusya, Ukrayna'ya silah yardımının bu ülkenin doğusundaki Donbass bölgesindeki çatışmayı körükleyeceği sebebiyle bu tür planlara karşı olduğunu defalarca dile getirmişti.