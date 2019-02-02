İnsanlığa karşı suç işlemekten yargılanan ilk devlet başkanı Gbagbo'ya UCM'den şartlı tahliye

Gbagbo ve Goude'nin, akşam saatlerinde serbest bırakılması bekleniyor.
UCM, olan Gbagbo ile Goude hakkında, ülkede 2010 yılında düzenlenen tartışmalı seçimlerden sonra işlenen suçlarla ilgili savcıların yeterli delil sunamadığı gerekçesiyle 15 Ocak'ta beraat kararı vermişti. Gbagbo ile Goude, şartlı ya da şartsız salıverilmeleri konusundaki belirsizlik nedeniyle o günden bu yana tutuklu bulunuyordu.
SEÇİMİ KAYBEDİP GÖREVİ DEVRETMEYİNCE ÇATIŞMA ÇIKTI: 3 BİN KİŞİ ÖLDÜ
Gbagbo, 2010 yılındaki devlet başkanlığı seçimini kaybettikten sonra uluslararası baskılara rağmen görevini, seçimi kazanan Alassane Ouattara'ya devretmeyince ülkede çatışma çıkmıştı. Gbagbo ve Ouattara taraftarları arasındaki çatışmalarda 3 bin civarında kişinin öldüğü belirtiliyor. UCM savcıları, eski bakanlardan Goude'nin de Gbagbo gibi cinayet, tecavüz ve işkence olaylarında rolü olduğunu ileri sürmüştü.
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