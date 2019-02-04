Vatikan ile Ezher, 'aşırılıkla mücadele' belgesi imzaladı

Dini ve ahlaki sorumluluğa dayanan işbirliği ve diyalog kültürünün benimsendiği kaydedilen belgede, dünya liderleri, uluslararası politika yapıcıları ve ekonomi dünyasının "hoşgörü, birlikte yaşama ve barış kültürünü yaymak, dünyadaki mevcut savaşları, çatışmaları, kültürel ve ahlaki çöküşü durdurmak" için çalışması istendi.
Belgede ayrıca dini ve milliyetçi aşırıcılık ile teröre karşı uyarıda bulunuldu.
Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus, Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın daveti üzerine ilk kez Körfez ülkelerinden biri olan BAE'nin başkenti Abu Dabi'ye dün gelmişti.
Papa Franciscus, bu ziyaretiyle Körfez bölgesini ziyaret eden ilk papa oldu.
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