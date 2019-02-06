Ukraynalı kadın ‘kendisi ile evlendirildi’

Ukrayna’nın Dnipro kentinde yaşayan Margarita Turçak, yurtdışına gitmek için başvurduğu pasaportu aldığında memurların hatası sonucu 'kendisi ile evlendirildiğini' anladı.

© AFP 2018 / YOSHIKAZU TSUNO Ukrayna’da 'tecavüz' tanımının kapsamı genişletildi

Gazeta.ua'nın haberine göre Margarita, göç idaresinde çalışan memurların yaptığı hatanın kurbanı oldu.

Memurların Margarita'nın yeni nesil kimlik kartını oluştururken hata yaparak, eşinin bilgilerinin yerine kendisine ait bilgileri sisteme işledikleri anlaşıldı.

Kimlik kartında kişinin medeni hali ile ilgili bilgilerin yer almadığı belirtilen haberde, fakat söz konusu bilgilerin çeşitli devlet kurumlarının ulaşabildiği bilgi bankasına işlendiği ifade edildi. Pasaportunu almaya gelen Margarita, oradaki memurlardan böyle bir hatanın yapıldığını öğrendi.

Ukraynalı kadın, "Pasaporta göre Margarita Turçak, Margarita Turçak ile evli. Bu komik bir durum. Benim açımdan hata herhangi bir engel teşkil etmeyecek, fakat onu düzelttiremiyorum. Beni nüfus idaresine yönlendirdiler, fakat oradakilerin yardımcı olamayacaklarını söylediler" açıklamasında bulundu.

Hatanın ancak göç idaresi tarafından düzeltilebileceğini, ancak daha önce oraya gittiğinde gün boyunca beklemek zorunda kaldığını söyleyen Margarita, ekledi:

"Eşim beni tiye alıyor. Kendimle evlendiğimi söylüyor".